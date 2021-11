il protagonista della storia e del video che vi raccontiamo e mostriamo oggi si chiama Bacchus ed è un meraviglioso esemplare di boxer maschio. Lui è davvero molto simpatico, tanto che è diventato una vera e propria star su YouTube. In uno degli ultimi video caricati, si vede lui che implora il suo papà di dargli del formaggio. Piange e si dispera perché ne vorrebbe solo un pezzetto piccolo.

Tutti noi proprietari di amici a quattro zampe passiamo le giornate a ridere per le gag dei nostri figli pelosi. Ne combinato di tutti i colori e a volte sembrano che vogliano dirci qualcosa di preciso.

Sebbene loro non abbiano il dono della parola, i cuccioli trovano sempre il modo di dirci quello che vogliono. O comunque ce lo fanno capire in qualche modo.

Bacchus, per esempio, in questo video si mostra sconvolto nel vedere che del delizioso formaggio che si trova in cucina non venga condiviso da suo padre con lui.

Grazie a questo e a molti altri video, il dolce boxer è diventato una star su YouTube. Nella descrizione si legge:

Bacchus è un cane boxer molto energico che ama giocare. È testardo, sfacciato e ama le attenzioni!

Il video di Bacchus che vuole il formaggio

Il video risale allo scorso maggio ed ha già accumulato decine di migliaia di visualizzazioni. Per non parlare della sezione commenti, che è è stata invasa dai messaggi degli utenti che implorano il suo papà umano di dargli un po’ di formaggio.

Effettivamente il musino triste e i piagnucolii del cucciolo farebbero sciogliere il cuore di chiunque, ma i cani possono mangiare del formaggio? Alcuni esperti hanno commentato la situazione.

È noto di come i cuccioli apprezzino in particolar modo i formaggi. Ma è vero anche esso potrebbe dare dei problemi digestivi agli stessi. Non è certamente mortale, ma sarebbe meglio evitarlo del tutto, ha spiegato The Puppy Mag, una rivista per cani.

American Kennel Club, invece, ha detto che una piccola porzione di formaggio non gli farebbe del male.

Qual è la verità? Forse proprio come gli umani, anche i cani sono diversi l’uno dall’altro. In ogni caso, Bacchus vuole la sua porzione e sarà stato davvero difficile per il suo papà dirgli di no fino alla fine.