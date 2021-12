Non è semplice trovare la casa perfetta per tutti gli animali sin da subito. Alcuni cuccioli sono costretti ad aspettare molto, prima di trovarla. Questo per esempio è il caso del piccolo Willie, un chihuahua con un occhio, che dopo un anno vive ancora nel rifugio.

CREDIT: FACEBOOK

Purtroppo ha delle richieste che sembrano essere davvero difficili da poter accontentare, ma i ragazzi non hanno la minima intenzione di mollare.

Questo piccolo chihuahua è stato trovato dai volontari di Oxfordshire Animal Sanctuary dopo il suo triste abbandonato. Vagava per strade solo e spaesato. Si vedeva che non era abituato in quello stato.

Aveva una strana infezione ad un occhio. Piangeva per il dolore e non riusciva a smettere. Per questo i ragazzi hanno deciso di portarlo in fretta nel loro rifugio.

CREDIT: FACEBOOK

È proprio dopo la visita medica che è emersa una triste realtà. Il piccolo doveva subire un delicato intervento ad un occhio. Il veterinario non aveva altra scelta che rimuoverlo, altrimenti l’infezione si sarebbe diffusa in tutto il corpo. La situazione di Willie era molto complicata.

Per fortuna tutto si è concluso nel migliore dei modi. Il cucciolo ha recuperato alla grande e sembra anche aver dimenticato la triste esperienza che ha vissuto.

Le richieste dei volontari per una casa per il piccolo Willie

Tuttavia, nonostante i disperati appelli dei ragazzi per trovare la casa perfetta per lui, non si è ancora fatto avanti nessuno per portarlo via. Il cucciolo sta soffrendo tantissimo nel vivere in quel posto.

Willie ha bisogno di una casa in cui è l’unico cane, poiché non è disposto a dividere le attenzioni. Inoltre, al suo fianco può avere solo delle persone adulte e non bambini, poiché dopo quello che ha vissuto ha bisogno di ricevere cure ed amore.

CREDIT: FACEBOOK

I ragazzi hanno fatto un ultimo appello proprio negli ultimi giorni, con la speranza che con l’arrivo del Natale, le persone vogliano fare un regalo speciale a questo dolce cagnolino.