Il dognapping, ossia il rapimento di cani, è un fenomeno che è sempre più diffuso in ogni parte del mondo. Dei malintenzionati si introducono nelle case delle persone e rubano i cuccioli delle migliori razze, per poi rivenderli sul mercato nero. L’ultima vittima di questa terribile pratica è stata una cucciola di Rottweiler di Sacramento di nome Rubi Rose.

Credit: Amanda Duhaime – Facebook

Chi soffre tantissimo quando capitano situazioni come questa, sono ovviamente i poveri proprietari che, da un momento all’altro, si accorgono che il loro cucciolo è sparito e non possono fare nulla per evitarlo.

Per Amanda Duhaime la sua cagnolina era tutta la sua vita. Gli ultimi anni non sono stati affatto facili per lei. Ha infatti perso il marito e altri cinque componenti della sua famiglia. Quindi è chiaro che quella creatura scodinzolante era la sua unica ragione di vita.

Quando Amanda si è accorta che la sua Rubi Era scomparsa, era ormai troppo tardi.

Credit: Amanda Duhaime – Facebook

Guardando le immagini delle telecamere di video sorveglianza, Amanda ha visto tutta l’azione di due donne. Nel video si vedono loro che, arrampicandosi su un bidone dell’immondizia dei vicini, riescono ad entrare nel recinto di casa sua. Con una scusa sono poi riuscite ad attirare la cagnolina, l’hanno catturata e portata via.

Il ritrovamento di Rubi Rose

Immediatamente, la povera Amanda ha lanciato appelli su Internet e ha contattato la Polizia di Sacramento. Il suo profilo Facebook è stato riempito di post nei quali era palpabile tutta la disperazione di questa povera donna distrutta.

Credit: Amanda Duhaime – Facebook

La storia di Amanda e di Rubi Rose ha commosso così tanto un poliziotto di nome Loriaux, che ha iniziato subito a indagare su quelle donne e sulla macchina su cui viaggiavano.

Dopo tre giorni di intense ricerche, il detective è riuscito a rintracciare l’automobile e con essa anche le donne che avevano rubato la cagnolina.

Il video della riunione tra Amanda e la sua amica a quattro zampe, è molto commovente. Vi consigliamo di munirvi di fazzoletti di carta.