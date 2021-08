La famiglia in cui è finito il cagnolino di Brian Walton, non ne vuole sapere di restituirlo al legittimo proprietario

La storia che vogliamo raccontarvi oggi ha davvero dell’incredibile. Parla di un’ingiustizia ricevuta da un uomo di nome Brian Walton, al quale è stato portato via il suo cucciolo, il piccolo Jax. Ora l’uomo si sta battendo con tutte le sue forze per riaverlo indietro, ma nulla pare funzionare per uscire da questa strana e crudele situazione.

Brian e Jax sono migliori amici da circa due anni. Un terribile giorno, purtroppo, i due si sono divisi. Il cucciolo è scomparso improvvisamente nel nulla e l’uomo non ha più saputo nulla di lui per giorni.

Successivamente, Brian si è dovuto allontanare per un paio di settimane da Oklahoma City, la sua città. Al suo ritorno, con grande sorpresa, ha scoperto dove si trovava il suo cucciolo. Si trovava ad Albuquerque, in New Mexico, ed era stato adottato da un’altra famiglia.

Molto strana e sconvolgente è stata la motivazione che ha fornito la PetLink, la società del microchip che indossava Jax. Loro hanno detto a Brian che hanno provato a chiamarlo, ma che lui non aveva risposto. In più avevano mandato una lettera. Lettera che però Brian ha affermato di non aver mai ricevuto.

Trascorsi i 7 giorni di protocollo, quindi, gli operatori della società avevano provveduto ad affidare il cagnolino ad una nuova famiglia e ad intestare i dati del microchip a quelle persone.

Una cosa completamente senza senso per il povero Brian, che si trovava devastato e disarmato di fronte a tale ingiustizia.

La lotta di Brian Walton continua

È assolutamente naturale, che Brian Walton non ci sta. Lui ama davvero tanto il suo cucciolo e lo rivuole a tutti i costi con se. Il problema è che la famiglia a cui Jax è stato affidato, non ne vuole assolutamente sapere di restituirglielo.

Qualcosa è andato storto e non è chiaro il motivo per cui Walton non ha mai ricevuto alcun contatto. Ed è ancora più straziante che la società di microchip e la nuova famiglia siano d’accordo nel portare via un cane smarrito dal loro umano.

Brian si è addirittura offerto di pagare di tasca sua un nuovo cane alla famiglia, ma loro non hanno accettato l’offerta.

Walton sta raccontando la sua assurda vicenda sui social e ai media locali. Il suo obiettivo è quello di spargere il più possibile la voce ed arrivare finalmente ad una giustizia.