La vicenda che vi raccontiamo oggi è davvero esilarante. Il protagonista è un bellissimo cane scappato da casa sua per fare una bella e lunga passeggiata. Forse non rendendosi, il grosso cucciolone si è allontanato un po’ troppo, fino a quando non si è imbattuto in un gruppo di ciclisti.

Credit: POLIZEI MITTELFRANKEN – Facebook

Tutti sanno quanto i nostri amati amici a quattro zampe possano essere curiosi a volte. Questo spirito avventuriero spesso può spingerli a cacciarsi nei guai oppure ad allontanarsi un po’ troppo dalla loro casa e dalla loro famiglia. Questo è proprio ciò che è capitato in un piccolo paesino in Germania, Ziegenbach.

Credit Video: Nick Bruels – Youtube

Il cucciolo era uscito per fare una passeggiata quando si è spinto un po’ troppo lontano dalla zona in cui si trovava casa sua. Incurante di questo fatto, l’animale stava proseguendo la sua bella avventura, fino a quando non ha incontrato qualcuno con cui scambiare due chiacchiere.

Alcuni ciclisti che passavano di lì, lo hanno notato e si sono fermati a fargli delle coccole. L’animo buono e gentile di quel cagnolone apprezzava tanto quelle carezze e i ciclisti, vedendo quanto fosse educato e mansueto, si sono chiesti da dove arrivasse e cosa ci facesse tutto solo. Non vedendo nessuno nei paraggi, i ragazzi hanno deciso di chiamare la centrale di Polizia della cittadina.

L’arresto del cane scappato di casa

Credit: POLIZEI MITTELFRANKEN – Facebook

Arrivati tempestivamente sul posto, i poliziotti non si sarebbero mai aspettati che avrebbero dovuto compere l’arresto più bizzarro e simpatico della loro carriera.

Credit: POLIZEI MITTELFRANKEN – Facebook

Dopo aver fatto conoscenza anche loro di quel temerario avventuriero peloso, gli agenti lo hanno preso e caricato sulla loro pattuglia. Poco dopo essere partiti, uno dei due poliziotti ha deciso di immortalare l’esilarante momento scattando una foto. La smorfia catturata dalla fotocamera ha fatto sbellicare tutti i loro colleghi nella centrale, e li ha spinti a pubblicare la foto sulla pagina Facebook della caserma.

Dopo essersi divertiti insieme al loro nuovo amico, per i poliziotti era arrivato il momento di accompagnare il cagnolone a casa. Il paese è molto piccolo, quindi è bastato chiedere a qualche passante in strada e subito gli agenti hanno identificato quale fosse la sua famiglia. Siamo certi che d’ora in poi, la mamma e il papà de cane scappato di casa, lo manterranno in uno stato di “libertà vigilata“.