Una storia davvero emozionante è quella che abbiamo deciso di raccontarvi oggi, per farvi capire il legame che i cani ed i piccoli possono instaurare. Un bimbo ha deciso di scrivere una lettera bellissima alla famiglia che ha deciso di adottare la piccola Maggie.

Il loro legame era diventato speciale, ma Roman sapeva che non poteva tenerla per sempre, era una cosa solo temporanea.

I ragazzi di North Shore Animal League America hanno trovato la cucciola, che aveva solamente pochi mesi di vita, mentre vagava da sola per le strade della città. Era costretta a vivere da randagia, ma tutti hanno pensato che era stata abbandonata.

Tuttavia, vista la sua giovane età non poteva vivere nel rifugio, perché avrebbe avuto paura, ma non poteva nemmeno trovare la sua casa per sempre. Aveva bisogno di cure e trattamenti per tornare a stare bene.

È proprio a questo punto che la famiglia Duncan ha deciso di farsi avanti. Queste persone hanno scelto di prendere la piccola Maggie in affidamento per un breve periodo. Volevano solo aiutarla ed insegnarle le basi per vivere con degli esseri umani.

Roman il figlio di 6 anni, sapeva che non poteva tenere Maggie per molto tempo, ma in poche settimane i due hanno instaurato un bellissimo legame. Amavano giocare e divertirsi insieme.

La lettera del bimbo per la famiglia di Maggie

Quando è arrivato il momento di lasciarla andare, il bimbo ha voluto fare qualcosa di unico per la sua nuova famiglia. Ha scritto una lettera bellissima per quelle persone, per far capire a tutti la personalità unica e speciale della cagnolina. Ha scritto:

Maggie è il miglior cane che si possa desiderare. Ama gli altri cani ed i bambini. Il suo unico desiderio è solo essere amata. Per questo è il miglior cane di sempre. Spero che anche voi possiate amare Maggie come l’abbiamo amata anche noi.

I ragazzi ora stanno aiutando la cucciola ad adattarsi nella nuova casa. Inoltre, stanno anche cercando di non interrompere i rapporti tra Roman e la sua piccola, poiché hanno instaurato un legame unico.