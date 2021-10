Un video esilarante pubblicato sui social network e diventato virale in tutto il mondo: il gatto Soup è rimasto intrappolato nel soffitto

Questa storia inizia con una mamma umana preoccupata, che non riusciva più a trovare il suo gatto Soup. Dopo aver guardato in ogni angolo della casa e fuori dall’abitazione, la donna si è seduta a riflettere. È stato proprio in quel preciso istante che ha realizzato dove fosse nascosto il suo micio birichino.

Credit: Tik Tok

Ha alzato lo sguardo verso l’alto ed ha notato qualcosa di strano sul soffitto. Il gatto era intrappolato e seduto dentro uno dei lucernari. L’ombra delle zampe e del corpo soffice di Soup risplendeva sulla stanza come un maestoso angelo gatto.

Per quanto la situazione fosse esilarante e allo stesso tempo sconcertante, la mamma umana sapeva di dover liberare subito il suo animale domestico.

Credit: Tik Tok

Con un primo tentativo, ha cercato di sollevare il pannello dove il micio era seduto, ma questo non si muoveva proprio per via del suo peso. Così, ha sollevato quello accanto, ma ha fatto cadere quello su cui era seduto, il che ha fatto cadere anche Soup.

La donna si è spaventata e si è subito apprestata a controllare le condizioni dell’animale. Il gatto però aveva un’espressione sul viso come se non riuscisse a capire cosa fosse appena successo. E in tutta tranquillità ha continuato a trascorrere la sua rilassante giornata.

Credit: Tik Tok

La mamma di Soup non ha la minima idea di come il micio sia riuscito ad entrare nel soffitto. Ha deciso di pubblicare il video della vicenda sui social, non immaginando di attirare l’attenzione di così tante persone, che si sono divertire nel vedere il comportamento del gatto. Le immagini di Soup si sono diffuse in tutto il mondo, raggiungendo un incredibile numero di visualizzazioni e condivisioni!

Non capita tutti i giorni di vedere un gatto rilassato nel soffitto della sua casa! La donna non dimenticherà mai la sua esperienza e la prossima volta che si accorgerà che il suo gatto è scomparso, guarderà sicuramente prima verso l’alto!