Quando Alida ha adottato Kira, sapeva di dover lavorare molto con lei per renderla docile e addomesticata

La storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi mostra l’incredibile umanità e la dedizione di una donna russa di nome Alida. Quando ha saputo che in un rifugio c’era una cucciola di lupo di nome Kira che era stata abbandonata dalla sua mamma e dai suoi fratelli, ha deciso che doveva fare qualcosa per aiutarla. Così l’ha adottata e ha passato mesi e mesi a cercare di farla diventare domestica, riuscendoci alla grande.

Credit: INSTAGRAM / LEI.SAWOLF

Nel mondo animale è davvero molto raro che una mamma rifiuti un suo bambino. Tuttavia, non si sa per quale motivo, a volte capita e non c’è niente e nessuno che possa evitarlo.

Una mamma Lupa residente in un rifugio per animali, tempo fa, ha dato alla luce la sua cucciolata di lupetti. Da buona mamma si è presa cura di tutti i suoi cuccioli, tranne che di una.

Kira, questo il nome dato dai volontari alla lupetta abbandonata dalla sua famiglia, se fosse tornata in natura sicuramente non sarebbe sopravvissuta. Ma per fortuna il destino ha deciso che sul suo cammino dovesse presentarsi una donna eccezionale.

Venuta a conoscenza della sua storia, una donna di nome Alida non ci ha pensato nemmeno un secondo e ha deciso di adottare la cucciola e di portarla a casa con se quando aveva soltanto 28 giorni di vita.

Alida rende Kira un animale domestico

Credit: INSTAGRAM / LEI.SAWOLF

La paura di Alida era che, crescendo, gli istinti da animale selvatico di Kira potessero creare problemi a lei e alla sua famiglia.

Per evitare ciò, la donna ha iniziato con la cucciola un percorso che sarebbe servito a farla abituare al mondo umano e casalingo e a renderla docile come un qualsiasi animale domestico.

Credit: INSTAGRAM / LEI.SAWOLF

Questa storia inevitabilmente si è diffusa su internet, causando opinioni contrastanti tra i lettori. In tantissimi hanno apprezzato tanto il lavoro di Alida. Ma alcuni hanno comunque criticato la scelta di mettere a rischio la sua vita e quella del suo fratellino di 8 anni.

Oggi Kira è cresciuta, ha un anno e mezzo e vive la sua vita felice con la sua nuova famiglia. È molto docile e non ha mai mostrato alcun segno di aggressività.