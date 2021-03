Arthur è un anziano cane che come tanti altri animali, ha subito abusi e maltrattamenti. Per due volte è stato costretto a cambiare casa. Adesso, per fortuna, dopo tanto tempo ha trovato una famiglia amorevole.

CREDIT: SIDEWALK SPECIALS

Ogni amico a quattro zampe merita di trovare il suo lieto fine. Tuttavia, nonostante l’impegno dei volontari, non tutti gli animali possono vivere come meritano.

Questo è proprio il caso del piccolo Arthur. Il dolcissimo cane aveva una casa e un posto caldo in cui poter vivere. Inoltre, il suo amico umano era molto legato a lui e faceva il possibile per farlo sentire amato.

Un giorno però è avvenuto il dramma che ha spezzato i cuori di tutti. L’uomo, a causa di un improvviso malore, ha perso la vita. I medici arrivati nella casa hanno provato a fare il possibile per salvarlo, ma tutti i loro tentativi non hanno portato ai risultati sperati.

La governante nel vedere lo sguardo triste e spento del cucciolo, si è subito offerta di portarlo a casa con sé. Non poteva permettere che andasse con degli sconosciuti o in un rifugio.

Tutti erano al settimo cielo per il cane, ma pochi mesi dopo è venuta fuori una triste verità. La signora non si è mai occupata di Arthur, anzi lo lasciava al freddo, da solo e senza cibo. Un vicino di casa nel vederlo in quello stato, ha deciso di allertare in fretta i volontari di Sidewalk Specials.

Il bellissimo lieto fine di Arthur

I ragazzi nel sentire quel drammatico racconto sono subito intervenuti. La scena che si sono trovati davanti, è stata straziante e dopo aver minacciato la donna, hanno portato subito il piccolo a quattro zampe nel loro rifugio.

Lo hanno curato, aiutato e soprattutto hanno fatto di tutto per fargli dimenticare i traumi subiti. Hanno pubblicato la sua storia sui social ed è diventata in fretta virale. Sono arrivate tantissime richieste di adozione. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Alla fine, dopo tutti i controlli dei volontari, un ragazzo che aveva già un cane in casa, ha deciso di adottare il cane. Arthur grazie al tempestivo intervento di queste persone meravigliose, ora sta bene ed è tornato a vivere in un’abitazione calda e con una famiglia amorevole.