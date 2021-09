Il salvataggio commovente della piccola Sanya, la cucciola gettata da una macchina in movimento

Una vicenda davvero terribile è avvenuta pochi giorni fa. Una donna ha visto una persona che gettava un sacco da una macchina in movimento, ma quando si è avvicinata ha scoperto che all’interno c’era la piccola Sanya, una piccola bassotta che aveva bisogno di cure ed amore.

CREDIT: FACEBOOK

Un episodio terribile, che ha portato di nuovo all’attenzione di tutti il fenomeno dell’abbandono. Tutti gli animali meritano di trovare delle famiglie amorevoli.

Sanya è una piccola bassotta, che fino al giorno della terribile vicenda, viveva in una casa amorevole, con delle persone che dicevano di volerle bene. Per anni le hanno donato l’amore e le attenzioni di cui aveva bisogno.

Tuttavia, con l’avanzare dell’età le sue condizioni di salute sono peggiorate ed è proprio a quel punto che quelli che avrebbero dovuto essere i suoi amici umani, hanno preso quella drastica decisione.

CREDIT: FACEBOOK

L’hanno chiusa in un sacco nero e l’hanno gettata dalla macchina in movimento. Per fortuna dietro di loro c’era Natasha, la donna che si è subito interessata alla piccola a quattro zampe e alla sua situazione.

Le gravi condizioni della piccola Sanya

La signora ha portato la cucciola nella sua abitazione e sin da subito ha fatto il possibile per poterla aiutare. Tuttavia, poche ore dopo ha scoperto che nelle sue urine c’era sangue.

Natasha l’ha portata in fretta dal veterinario e dopo un’accurata visita, è emersa una triste realtà. La dolce cagnolina era affetta da un’ulcera gastrica e doveva essere sottoposta ad un intervento.

Ovviamente la sua strada per la guarigione era molto lunga, ma la sua nuova famiglia non aveva intenzione di lasciarla sola. La donna e il marito sono sempre rimasti al suo fianco.

CREDIT: FACEBOOK

La piccola Sanya ha passato diversi giorni ricoverata in clinica, ma quando alla fine era tornata a stare bene è potuta tornare nella sua abitazione. Adesso anche lei è circondata da una famiglia dolce ed amorevole, come meritano tutti gli animali.

