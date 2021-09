Amy non riusciva a smettere di piangere, era come se le avessero portato via un pezzo della sua vita: la bellissima storia della gattina Candy Corn

La protagonista della bellissima storia che vogliamo raccontarvi oggi, è una gattina di nome Candy Corn. Tutto è iniziato quando è stata salvata insieme ai suoi fratellini dopo che una famiglia li ha abbandonati per strada.

Credit: Amy Cool – Facebook

Tutti i gattini sono stati poi portati al rifugio per animali della contea di Escambia a Pensacola, in Florida, negli Stati Uniti. Avevano bisogno di cure e di qualcuno che li aiutasse a sopravvivere senza l’amore della loro mamma. Purtroppo la struttura non aveva abbastanza spazio e dopo pochi giorni, i volontari dovevano trasferire l’intera famiglia al Providence Animal Center di Media, in Pennsylvania.

In attesa del loro trasferimento, una volontaria di nome Amy Cool si è offerta di ospitare tutti gli animali nella sua abitazione. La donna è riuscita sin dal primo momento ad instaurare un bellissimo rapporto con i gattini, ma ce n’era uno in particolare che si comportava in modo diverso. Si trattava proprio di Candy Corn.

La gattina preferiva trascorrere il tempo a coccolare quella che per lei era la sua nuova mamma, invece di godersi il buon cibo che le offriva o di giocare con i suoi fratellini. Seguiva Amy ovunque, sempre pronta a saltare sulla sua spalla e a fare le fusa.

Il trasferimento di Candy Corn e la tristezza di Amy

Poco dopo è arrivato il momento del trasferimento dei gattini e anche della piccola Candy Corn. Amy ha dovuto salutare i suoi ospiti a quattro zampe e non aveva idea di ciò che avrebbe provato in seguito.

Credit: Amy Cool – Facebook

Non riusciva a smettere di pensare a quella gattina così amorevole, era come se le avessero portato via un pezzo importante della sua vita. Le lacrime scendevano da sole sul suo viso e la tristezza regnava in ogni sua giornata. Alla fine, la sua famiglia stanca di vederla in quelle condizioni, ha deciso di chiamare i volontari del nuovo rifugio e li ha pregati di far adottare alla donna Candy Corn.

Ho pianto così tanto che i miei amici e la mia famiglia sono stati quelli che hanno iniziato a chiamare il Providence Animal Center e le persone che conoscevano a Philadelphia, per dire loro che avevamo vari piani per riportarla indietro.

Credit: Amy Cool – Facebook

Alla fine di ottobre, la gattina è diventata abbastanza grande da essere pronta per l’adozione. Amy ha guidato per tre ore fino a New Orleans, poi ha preso un volo di quattro ore per la sua destinazione finale, Philadelphia.

Una volta che l’ho tenuta in braccio, ha iniziato a fare le fusa come una matta ed è rimasta al mio fianco. Quando finalmente siamo usciti dall’aeroporto, ha insistito per sedersi sulla mia spalla per l’intero viaggio in macchina.

Quando Candy Corn è arrivata a casa della sua amica, ha riconosciuto subito il posto e tutti i suoi giochi. Era felice di essere finalmente tornata a casa sua.

