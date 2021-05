Bo è il cane protagonista della storia di oggi. L’attuale situazione Covid-19 ha stravolto la vita del mondo intero e anche quella dei nostri amici a quattro zampe. Molte persone si sono ritrovate costrette a casa e pian piano stanno riprendendo il ritmo di una vita normale.

La proprietaria di Bo è tornata al lavoro, ma non avrebbe mai immaginato che questo avrebbe comportato nel suo cane un’ansia da separazione.

Il cucciolo è stato adottato dalla sua mamma, dopo che qualcuno lo aveva abbandonato in una scatola di cartone a sole 4 settimane di vita.

Ogni volta che Vicky, questo il nome della donna, va a lavorare, fa rientrare in casa Bo e i suoi sette fratelli pelosi. Il cucciolo, un giorno, si trovava in soggiorno durante il turno di lavoro della sua mamma. Ma quando quest’ultima è tornata a casa, si è ritrova davanti ad una scena che non si era mai verificata prima e che non si aspettava. La stanza era ricoperta dell’imbottitura del divano. Il suo cane lo aveva distrutto.

Sono rientrata e lui si è seduto al centro del salotto ed ha iniziato a fissarmi, come se volesse dirmi: ‘Guarda mamma cosa ho fatto per te’. Mi sembrava di essere circondata da soffici nuvole!

L’ho messo in una gabbia per poter pulire tutto, ma ha distrutto prima i suoi giocattoli, poi si è liberato ed ha distrutto un muro. Era nel panico, così l’ho portato subito dal veterinario. Fortunatamente la sua bocca non aveva riportato danni.

Dopo la visita medica, il veterinario ha diagnosticato a Bo un’ansia da separazione e gli ha prescritto dei farmaci per alleviare il suo stress. Vicky ha voluto condividere la cosa sui social, perché certa che molte persone si trovino in una situazione simile alla sua.