Non tutti i nostri amici a quattro zampe riescono a trovare la casa perfetta sin da subito. Questo è il caso di una cagnolina chiamata Ethel. Per colpa del suo passato, la cucciola ha riportato dei gravi traumi, che non è riuscita a superare con facilità.

I maltrattamenti sono ormai all’ordine del giorno. Negli ultimi anni, sono nate migliaia di associazioni che lottano quotidianamente per salvare i poveri animali.

Ethel come molti altri cani, è stata adottata da una famiglia, quando aveva solamente pochi mesi di vita. Quelle persone l’hanno presa dall’abitazione di un loro amico.

In un primo momento, la tenevano all’interno della casa e facevano il possibile per farla stare bene. Nelle sue prime settimane, le hanno donato tutto ciò di cui ha bisogno un cane.

Tuttavia, con il passare del tempo hanno deciso di metterla nel giardino e da quel momento hanno iniziato a trascurarla. Si dimenticavano di portarle il cibo, la tenevano sempre legata ad una catena e non le donavano nemmeno le attenzioni di cui aveva bisogno.

I primi a trovarla sono stati proprio dei ragazzi. Era seduta sul giardino e le temperature in quel periodo erano molto basse. Infatti la piccola Ethel non riusciva a smettere di tremare. Era triste ed impaurita. Si vedeva che stava soffrendo.

La nuova vita di Ethel

Quei volontari non potevano lasciarla in quello stato. Per questo dopo aver chiesto aiuto alle autorità locali, sono riusciti a portarla in fretta nel loro rifugio. Il loro unico scopo era mettere fine alle sue sofferenze.

La piccola a causa di ciò che ha passato, non riusciva ad aprirsi. Rimaneva sempre chiusa nel suo box e non voleva nemmeno farsi accarezzare. Per fortuna, una famiglia del posto si è presto fatta avanti ed ha deciso di prenderla in affidamento.

Grazie all’amore, alla pazienza ed alla tenacia di quelle persone, Ethel ha imparato a fidarsi di nuovo degli esseri umani. È felice di aver avuto una seconda possibilità di vita e vederla oggi, è qualcosa di meraviglioso. Buona vita piccola!