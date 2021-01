La storia di Rodney, il cane con un passato straziante: in molti si sono fatti avanti per adottarlo

Rodney è un cane molto dolce, che al momento vive nel rifugio di RSPCA. Purtroppo nella sua vita ha subito molti traumi ed il suo passato, è stato davvero straziante. Tuttavia, negli ultimi giorni ha ricevuto migliaia di richieste di adozione. Le persone si sono innamorate di lui e vogliono solo donargli il lieto fine che merita.

CREDIT: TWITTER

Non tutti gli animali trovano sin da subito degli amici umani disposti ad amarli e curarli. Alcuni cuccioli prima di avere la loro seconda possibilità di vita, sono costretti a subire tante cattiverie e a conoscere la crudeltà.

Questo è il caso di Rodney. Il dolce cagnolino è stato trovato a vivere in una casa solo e triste. I suoi amici umani si erano trasferiti ed invece di portarlo in un rifugio, hanno deciso di abbandonarlo.

In quei giorni, il cucciolo ha vissuto in un inferno. Era chiuso all’interno di una gabbia, senza né acqua, né cibo. A causa della fame e dello stress, si mordeva la coda.

CREDIT: FACEBOOK

Un agente immobiliare che era incaricato di visitare quella casa, nel momento in cui è entrato, si è trovato davanti a quella scena straziante. Non avrebbe mai immaginato di vedere una cosa del genere. Ha visto quel cane chiuso in quella gabbia, magro e in condizioni disperate.

Rodney, invece, quando lo ha visto era al settimo cielo, forse perché aveva capito che quella persona avrebbe potuto fare qualcosa per aiutarlo. Infatti il ragazzo, dopo averlo liberato, lo ha portato subito nel rifugio della città.

Il lieto fine di Rodney

I volontari, insieme al veterinario, si sono messi in fretta a lavoro per poterlo aiutare. Lo hanno sottoposto a tutte le cure e i trattamenti di cui aveva bisogno. Inoltre, a causa dei traumi passati, hanno cercato di fare il possibile per donargli tutto l’amore possibile.

Pochi giorni dopo, hanno voluto pubblicare l’accaduto sul web e la storia è diventata presto virale. Infatti, nelle ultime settimane diverse famiglie si sono fatte avanti per conoscerlo. Il desiderio di queste persone è proprio quello di donargli il lieto fine che tanto desidera.

CREDIT: FACEBOOK

I volontari al momento stanno facendo tutti i controlli. Purtroppo a causa di tutte le cattiverie che ha subito, ha bisogno di amici umani pazienti, che gli insegnino tutti i comandi base per vivere in una casa. La sua strada per la guarigione è ancora lunga, ma presto anche Rodney troverà una famiglia perfetta!