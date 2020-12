La famiglia non è capace di tenere testa al suo comportamento. Quel giorno le telecamere hanno ripreso tutto

Quella di oggi non è la solita storia di un salvataggio, ma è la storia di Strider. Un cane molto molto fortunato e allo stesso tempo, molto molto testardo. Il cucciolone ha avuto la fortuna di nascere e vivere in una meravigliosa riserva del South Dakota. All’età di due anni, la famiglia Norgaard ha deciso di adottarlo e con il tempo, quelle amorevoli persone hanno avuto modo di conoscere la sua testardaggine.

Credit: WCCO – CBS Minnesota/YouTube

Le hanno provate tutte, ma impedire al cane di scappare dal loro recinto, è per loro l’impresa più difficile. I suoi genitori umani hanno anche collocato dei dispositivi per coyote, ma ogni volta Strider riesce a darsela a gambe.

Recentemente, è riuscito a saltare la recinzione e si è ritrovato su un’autostrada trafficata, in mezzo alle macchine che viaggiavano ad alta velocità. Le telecamere di sorveglianza, hanno ripreso l’audace fuga e i momenti in cui Strider ha camminato con nonchalance nel traffico intenso.

Credit: WCCO – CBS Minnesota/YouTube

Fortunatamente, l’agente statale Eric Fairchild si è reso conto di quanto stava accadendo e prima che il cane morisse investito, ha deciso di intervenire.

La maggior parte dei cani che finiscono su quell’autostrada, muoiono investiti. Era una situazione davvero tesa.

L’intervento dell’agente per salvare Strider

Credit: WCCO – CBS Minnesota/YouTube

Dopo che Eric ha notato Strider vicino un guard rail, ha accostato la sua vettura ed è sceso assumendo un atteggiamento normale. Se il cane si fosse spaventato, sarebbe fuggito via e la cosa avrebbe potuto mettere in pericolo la sua vita. Così, l’agente si è avvicinato con fiducia ed ha accarezzato il cagnolone.

Credit: WCCO – CBS Minnesota – YouTube

Mi sono avvicinato con la mano aperta, comportandomi come se stessi per accarezzarlo e abbracciarlo. Lui si è subito seduto. Poi l’ho riportato alla sua famiglia.

La signora Norgaard ha ringraziato Eric con una videochiamata e non appena l’emergenza sanitaria per il Covid-19 sarà finita, ha intenzione di farlo anche di persona. Non solo, dopo quest’ultimo episodio in cui il cane ha rischiato la vita, la famiglia ha intenzione di iscrivere Strider ai necessari corsi di addestramento.