L’agente di polizia Andres Thomas, ha trovato il cane Victor, solo ed abbandonato sul ciglio di una strada. Per settimane ha cercato di trovare la sua famiglia umana, ma quando ha scoperto che era stato abbandonato, ha deciso di adottarlo. Hanno instaurato un rapporto speciale.

Era un giorno come un altro per il poliziotto. Stava facendo il solito giro di perlustrazione per la città, proprio come faceva sempre.

Poche ore dopo aver iniziato il suo turno, mentre stava passando su una strada poco trafficata, ha notato che sul bordo c’era qualcosa di strano. Quando si è avvicinato per capire meglio la situazione, ha visto un piccolo Labrador abbandonato.

Secondo il protocollo della polizia, nel momento in cui un agente trova un cane sulla strada, in pericolo, deve portarlo d’urgenza nel rifugio del posto. I volontari a quel punto, fanno il possibile per provare a rintracciare la sua famiglia umana.

Andres Thomas ha fatto tutto seguendo il protocollo. Ha portato il cucciolo abbandonato dai volontari di Humane Society. I ragazzi sin da subito hanno fatto il possibile per farlo adattare ed hanno anche pubblicato diversi appelli sul web, con la speranza di riuscire a ritrovare i suoi amici umani.

L’agente aveva perso da poco il suo amato cane. Ancora non riusciva a superare il dolore per quella grande ed improvvisa perdita. Erano molto legati, poiché lo aveva adottato molti anni prima ed insieme, avevano superato tanti momenti difficili.

La decisione dell’agente per il piccolo Victor

I volontari si sono presi cura di Victor per settimane. Lo hanno aiutato a tornare in salute e a superare tutti i traumi. Andres in quei giorni, è andato a salutarlo spesso e passava molto tempo insieme a lui.

Alla fine, circa un mese dopo averlo trovato, ha preso una decisione che ha cambiato per sempre la sua vita. Visto che non si era presentato nessuno al rifugio per portarlo via, l’agente ha deciso di adottarlo.

I due hanno instaurato un legame speciale sin da subito ed ora sono diventati praticamente inseparabili. Il ragazzo dopo la morte del cane, non voleva più adottare un cucciolo, ma quando ha visto Victor ha cambiato idea.