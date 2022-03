Kipper è cane che ha avuto la fortuna di trovare uno dei proprietari più amorevoli e incredibili del mondo.

Clayton Kroeker è un cabarettista ed ha raccontato che ha sempre preso in giro, nelle sue scenette, i proprietari degli animali domestici, per il modo in cui coccolavano e trattavano i loro animali. E adesso è diventato proprio come loro, una persona che compra maglioni per cani e si rende conto di come la vita possa cambiare da un giorno all’altro.

Da quando Kipper è nella vita sua e di sua moglie, tutto è diverso, è più bello. Anche se ultimamente la situazione è un po’ cambiata.

Quando il cucciolo aveva un anno, ha sviluppato un problema ai dotti lacrimali e dopo diversi test e molte operazioni chirurgiche, il veterinario è stato costretto ad esportargli un occhio.

Diverso tempo dopo, è capitata la stessa cosa all’altro occhio e oggi Kipper è cieco.

Nonostante tutto, la famiglia ha iniziato viaggiare in modo da portare il cane in luoghi divertenti e di mostrargli il mondo prima che perdesse definitivamente la vista.

L’amore dei cani come Kipper

L’uomo sa che spesso i cani non vedenti o con altre disabilità, non riescono a trovare una famiglia, perché le persone credono che occuparsi di loro sia troppo impegnativo e complicato. Ciò che questo cabarettista vuole dire al mondo, è che un cane come Kipper è in grado di amare e di stravolgerti la vita proprio come ogni altro amico a quattro zampe.

Le immagini pubblicate sul web, si sono diffuse in tutto il mondo e migliaia di persone si sono complimentate con Clayton, per il grande amore che ogni giorno mostra per il suo fedele amico peloso.

Al mondo ci sono ancora persone con con un cuore grande, Eecco perché non dobbiamo mai perdere la speranza.