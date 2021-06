Da pochi giorni sul web è stata resa pubblica una storia che è diventata presto virale e che ha commosso migliaia di utenti. Il protagonista è un dolce cane bianco, chiamato Boncuk, che sta aspettando il suo amico umano fuori la porta dell’ospedale, in Turchia. Il tutto per fortuna, si è concluso nel migliore dei modi.

Una vicenda emozionante che meritava di essere conosciuta. Infatti è stato proprio il personale ospedaliero a renderla pubblica sui social.

Boncuk è un cane molto dolce, che ha un legame speciale con il suo amico umano Cemal Sertuk. Sono inseparabili, poiché passano la maggior parte del tempo insieme.

Poco tempo fa, l’uomo ha iniziato ad accusare alcuni malesseri. I suoi familiari si sono preoccupati sin da subito. Per questo hanno deciso di chiedere l’intervento dei medici, per cercare di aiutarlo.

Nel momento in cui l’ambulanza è arrivata nell’abitazione, i sanitari si sono presto resi conto che la sua situazione era molto grave. Di conseguenza hanno deciso di ricoverarlo subito in ospedale, per tutti i controlli e le cure del caso.

Il cucciolo a quattro zampe ha visto tutta la scena. Quelle persone hanno portato via il suo amato amico umano e lui li ha seguiti sin da subito. Non voleva lasciarlo solo nemmeno per un minuto e voleva continuare a stare con lui.

La lunga attesa di Boncuk fuori l’ospedale

Il piccolo da quel momento ha mostrato la sua fedeltà ed il suo amore nei confronti dell’uomo. La sua famiglia è andata anche a riprenderlo, ma dopo averlo portato nella loro abitazione, è riuscito a scappare ed è tornato nella struttura ospedaliera.

Tutto lo staff quando ha saputo la storia, ha deciso di aiutare il cucciolo. Quelle persone oltre a portargli il cibo e l’acqua di cui aveva bisogno, hanno anche organizzato una riunione con il suo amico umano, mentre era ancora ricoverato. Ecco il video della storia di seguito:

La vicenda per fortuna ha avuto il lieto fine che tutti speravano, poiché Cemal Sertuck è stato dimesso ed è potuto tornare a casa con il suo piccolo a quattro zampe.