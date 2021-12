La clip virale della piccola Brie, la cucciola che è eccitata poiché sa che sta per rivedere i suoi cari

È sempre bello poter rivedere i propri familiari durante le festività. La piccola Brie infatti quando capisce che Nana e Papi stanno tornando a casa per il Ringraziamento, non riesce proprio a trattenere l’eccitazione. Piega la testa da una parte ed inizia a correre per tutta la casa.

CREDIT: YOUTUBE

Ogni volta, vedere clip del genere è bellissimo, poiché sono l’ennesima dimostrazione di ciò che un animale può provare quando è circondato da tutto l’amore che merita.

Potersi riunire con i propri cari è davvero meraviglioso. Soprattutto in questo periodo, quando siamo stati costretti a stare lontani da tutti per l’emergenza sanitaria che si è diffusa in tutto il mondo.

L’amica umana della piccola Brie ha voluto pubblicare un video davvero esilarante, che ovviamente è diventato presto virale. In tanti sono rimasti stupiti nel vedere il suo comportamento e la sua felicità.

CREDIT: YOUTUBE

La cucciola è stata adottata dalla sua famiglia quando aveva solamente pochi mesi di vita. Tuttavia, i due ragazzi sono andati via di casa pochi anni dopo per il college. Brie per i primi mesi è stata molto male.

Il suo unico desiderio era solo quello di poter avere tutti a casa, affinché potesse giocare, coccolarsi e divertirsi con le persone che amava di più al mondo.

La clip virale della piccola Brie

CREDIT: YOUTUBE

Pochi giorni fa, la sua amica umana è riuscita a riprendere un momento davvero bellissimo. Era eccitata poiché aveva capito che i ragazzi stavano tornando a casa e non è proprio riuscita a trattenersi.

La donna andava dalla cucciola e con voce dolce le diceva: “Nana e Papi stanno tornando, tu sei felice?” È proprio a quel punto che Brie piega la testa da un lato e subito dopo inizia correre per la stanza. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La piccola era al settimo cielo da quella notizia e non è affatto riuscita a trattenere l’eccitazione. Non vedeva l’ora di poterli rivedere e di poter passare del tempo insieme.