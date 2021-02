La foto diffusa della donna pompiere stremata, che protegge un cane: la storia che si cela dietro di lei

Una foto che arriva dall’Argentina, una donna pompiere esausta che cerca di rassicurare un povero cane spaventato. Recentemente, le immagini degli incendi che stanno distruggendo migliaia di ettari di natura, si sono diffuse sul web. I vigili del fuoco lavorano incessantemente per cercare di domare le fiamme e salvare la vita degli amici animali.

Notte e giorno, senza fermarsi, per limitare il più possibile un disastro ambientale che sta distruggendo boschi e habitat di moltissimi animali. Animali che stanno perdendo la vita, a causa delle fiamme e del fumo.

Questa foto, è tra le ultime condivise sui social network. Una donna vigile del fuoco, stremata, che si riposa a terra e che accarezza un cane, come a volerlo tranquillizzare. Anche in un momento in cui il suo lavoro si ferma, lei non lascia la zampa al piccolo essere terrorizzato da ciò che sta accadendo.

Credit: Facebook – ADN SUR Agencia de Noticias

Le fiamme erano calde e lei era stremata. Dal nulla è sbucato il cagnolino, in cerca di aiuto. Lei non ha esitato e lo ha accolto tra le sue braccia.

Queste le parole che accompagnano la foto che si è ormai diffusa in ogni parte del mondo. Qualcuno, testimone della dolce scena, ha voluto catturare il momento in una fotografia. Un momento che rimarrà impresso per sempre e che dimostra l’importanza del lavoro svolto dai Vigili del Fuoco. Durante le catastrofi, questi eroi sono sempre in prima linea. Mettono a rischio la propria vita, pur di salvare quella degli altri, che si tratti di esseri umani o animali e pur di salvare l’ambiente.

La fotografia della donna pompiere è entrata nel cuore di moltissime persone, che hanno voluto lasciare un pensiero per lei e per tutti i suoi colleghi, che stanno lavorando giorno e notte per spegnere gli incendi. Un immenso grazie!