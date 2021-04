Molly si infila in tubo di scarico e rimane intrappolata per settimane: il salvataggio

Oggi vogliamo raccontarvi della disavventura di una gattina di nome Molly. Tutto ha avuto inizio quando un uomo di nome Glyn Stafford ha deciso di trasferirsi in una nuova casa.

Credit: Notizie FOX40 – WDBD

Era pronto ad avere una nuova vita e a staccarsi dai suoi genitori, così ha deciso di acquistare una casa nella sua città. I proprietari dovevano andare via per questioni personali e furono felici di lasciare all’uomo l’abitazione di famiglia. Avevano soltanto una richiesta da fargli. Erano giorni che la loro gatta Molly era scomparsa e non erano riusciti a ritrovarla. Così hanno pensato di chiedere a Glyn di avvisarli se mai fosse tornata a casa.

L’uomo intenerito dalla storia, ha lasciato ogni giorno del cibo fuori alla porta, pronto ad accogliere Molly.

Nel frattempo ho iniziato il mio trasloco e poche settimane dopo, mi sono traferito in modo definitivo. Un giorno, mentre mi rilassavo nel salotto, ho iniziato a sentire il pianto di un animale. Era un miagolio debole. Il mio pensiero è andato subito a Molly.

Poi mi sono reso conto che quel verso proveniva dalle pareti vicino al soffitto della cucina. La mica non era scappata, ma era rimasta intrappolata nelle mura della casa!

Il ritrovamento della gatta Molly

Non sapendo come comportarsi, Glyn ha deciso di chiamare l’associazione Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

Grazie all’intervento dei volontari, Molly è stata salvata e portata da un veterinario del posto. Era spaventata e denutrita. Dopo tutte le cure necessarie, i ragazzi hanno contattato la sua famiglia e spiegato loro che la gatta stava bene e che sarebbero potuti andare a prenderla.

I soccorritori credono che la micia sia riuscita a strisciare attraverso un tubo di scarico in cucina e non sia poi riuscita a capire come uscirne.

Fortunatamente tutto si è concluso nel migliore dei modi e la dolce gatta è potuta tornare tra le braccia dei suoi adorati genitori umani!