Quella di oggi è la storia di Peggy, una gattina appena nata che ha fin da subito dovuto fare i conti con delle difficoltà molto preoccupanti. È arrivata al rifugio con un’infezione molto grave ad una delle sue zampette e tutti i volontari, veterinaria compreso, credevano che non ce l’avrebbe fatta a sopravvivere all’intervento di amputazione. Fortunatamente, non è stato così.

Credit: cute_moonbear – Instagram

La vicenda è avvenuta a Perth, in Australia, ma ha rapidamente fatto il giro di tutto il mondo. È una storia a lieto fine molto commovente che merita di essere conosciuta e raccontata a chiunque, perché non fa altro che infondere speranza.

Quando la micia è arrivata al Warwick Veterinary Hospital, pesava soltanto 172 grammi e aveva davvero pochi giorni di vita. Le sue condizioni erano terribili, per via di una vistosa e dolorosa infezione ad una delle sue zampette posteriori.

Dopo una visita, la veterinaria Fiona ha capito che l’unica direzione da prendere, era quella dell’amputazione. Il problema, però, era che essendo così piccola, non c’era assoluta certezza sul fatto che potesse sopravvivere ad un intervento così invasivo. Ciononostante, non c’erano molte alternative, quindi si è deciso per procedere con l’operazione.

Con grande stupore, la gattina è sopravvissuta all’intervento e ha iniziato piano piano a riprendersi.

Peggy trova un amico molto speciale

Credit: cute_moonbear – Instagram

Nel suo periodo di convalescenza, Peggy aveva bisogno di qualcuno che si occupasse di lei tutto il giorno. Questo aiuto lo ha trovato in Kate, una delle infermiere volontarie del rifugio.

La donna ha preso la gattina e l’ha portata a casa sua, dove è successa una cosa che nessuno avrebbe mai potuto immaginare.

Kate vive da anni con un cucciolo di nome Moon, anche lui salvato da un passato difficile. Lei aveva dubbi su come avrebbe reagito il cane all’arrivo in casa di un gatto, per di più così piccolo.

Credit: cute_moonbear – Instagram

La preoccupazione è svanita nel nulla nel giro di pochi giorni. Il cucciolo ha da subito vestito i panni di genitore adottivo amorevole ed ha iniziato a prendersi cura di quel gattino con un amore che si vede raramente.

Grazie al suo nuovo amico peloso, Peggy si sta riprendendo alla grande e vederli nelle foto insieme è una vera meraviglia.