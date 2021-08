Una veterinaria chiamata Tess Nolan ha deciso di adottare una Boston Terrier, chiamata Daphne, poiché non si era mai fatto avanti nessuno per lei. Gli occhi azzurri sono la sua caratteristica, ma in alcune circostanze possono portare a gravi problemi di salute.

CREDIT: INSTAGRAM

Proprio per questo motivo, la cucciola ha visto tutti i suoi fratellini a quattro zampe andare via, con degli amici umani amorevoli. Però, mai nessuno si è fatto avanti per portare via lei.

Tess la veterinaria che ha un amore profondo per gli animali, appena è venuta a conoscenza di ciò che stava vivendo, ha deciso di andare a prenderla.

L’ha sottoposta a diversi controlli e alla fine ha scoperto che era in buone condizioni di salute. Infatti ha pubblicato la vicenda sul web, ma anche in questo caso, la piccola non ha ricevuto richieste.

CREDIT: INSTAGRAM

La ragazza non voleva lasciarla da sola e dopo averla conosciuta, ha deciso di adottarla per sempre. Tra loro è nato un legame speciale, sono diventate anche molto famose sui social, perché condividono spesso le loro avventure.

La perdita di Tess prima di incontrare la piccola Daphne

CREDIT: INSTAGRAM

Tess l’anno precedente al suo incontro con la cagnolina ha subito una perdita grave ed improvvisa, che ovviamente le ha spezzato il cuore. Infatti non voleva più avere animali.

La ragazza aveva un cane chiamato Bosley da diversi anni. Era diventato anziano e durante un controllo di routine, ha scoperto che era malato. Aveva un tumore alle ossa ad uno stadio avanzato.

Ha provato a sottoporlo a tutte le cure necessarie, ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Il suo tragico decesso ha portato ad un dolore che sembrava essere difficile da superare.

Tuttavia, quando Tess ha incontrato Daphne è riuscita ad innamorarsi di nuovo di un cane e da quel momento non è più riuscita a separarsi da lei. Vederle insieme ora è bellissimo!