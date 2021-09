Ci sono delle storie, degli avvenimenti, che a volte riescono ad illuminare all’istante la giornata di chi le legge. Questo è proprio uno di quei casi. Le protagoniste della vicenda sono una gazza salvata di nome Molly e una femmina di pit bull di nome Peggy che, incredibilmente, hanno stretto un legame di amicizia difficilmente paragonabile con qualsiasi altro.

Tutto è iniziato quando Juliette Wells e Reece Mortensen, una coppia, hanno trovato una gazza da sola in un parco in Australia. Lei era da sola e le due persone hanno trascorso ore a cercare la sua famiglia, affinché si ricongiungessero. Purtroppo la ricerca non ha portato ad alcun risultato sperato. Così, per paura che quell’uccello potesse morire da solo, hanno deciso di portarlo a casa con loro.

In pochissimo tempo, grazie all’amore e alle cure di Juliette e Reece, la gazza si è ripresa del tutto. In tutto quel tempo, inoltre, tra l’uccello e quelle persone era nato un legame particolare. Un’amicizia abbastanza insolita, tenendo conto della specie di quell’animale.

Mollu e Peggy diventano inseparabili

Tra tutti i membri della famiglia, però, ce n’era uno che aveva preso particolarmente a cuore quel nuovo ospite pennuto. Peggy, la femmina di pit bull che faceva parte della famiglia Mortensen ormai da tanti anni, inizialmente aveva reagito guardinga a quel nuovo ingresso in famiglia. Sembrava non capire bene cosa stesse accadendo.

Poi, è letteralmente scattata una magia. Le due hanno stretto un legame tanto eccezionale quanto insolito, considerando le evidenti differenze tra le due specie.

Peggy ha adottato Molly come se fosse una sua figlia. Ha iniziato addirittura a produrre latte, facendo credere ai suoi genitori umani che fosse incinta. Dopo una visita dal veterinario, hanno però capito che si trattava di una cosiddetta gravidanza fantasma. Ciò avviene quando una cagnolina sente di dover nutrire qualcuno. In quel caso, il suo corpo inizia a produrre automaticamente latte.

Molly e Peggy, comunque, erano davvero inseparabili. Tutt’ora condividono i pasti, i giochi, il bagnetto e i pisolini.

Juliette e Reese hanno deciso di aprire un profilo Instagram alle due amiche, che oggi conta quasi 100 mila follower. Vedere le loro foto e i video delle loro gag insieme è un vero spettacolo della natura che merita di essere raccontato e conosciuto ovunque.

