Essere mamma è la gioia più grande che possa capitare nella vita di un essere vivente, che sia essa un’umana o un animale. Qualsiasi individuo di genere femminile che da alla luce un figlio, acquista un senso di protezione verso il suo bambino che non è eguagliabile da nessun altro. A dimostrazione di questo fatto, vi raccontiamo oggi l’episodio della gorilla Kiki, accaduto nello zoo di Boston.

Credit: Michael Austin – YouTube

Quando un uomo di nome Michael Austin e sua moglie Emmelina si sono recati al Franklin Park Zoo di Boston, non immaginavano minimamente che avrebbero ricordato quel giorno per tutto il resto della loro vita.

Avevano deciso di portare in gita il loro bambino appena nato, il piccolo Canyon.

Circa a metà del tour, l’allegra famigliola è arrivata davanti alla zona espositiva dei gorilla e ha deciso di assistere per qualche minuto alle esibizioni di quei meravigliosi animali.

Emmelina ha preso in braccio il suo bambino e si è avvicinata al grande vetro che li divideva dal cortile in cui c’erano gli animali, per far dare un’occhiata a Canyon.

La reazione di Kiki alla vista della donna e di suo figlio

Credit: Michael Austin – YouTube

Emmelina non immaginava minimamente che Kiki, la femmina di Gorilla che stava osservando insieme a suo figlio, avrebbe deciso di interagire con loro.

La grossa gorilla è rimasta affascinata da quel meraviglioso bambino appena nato. Ed essendo anche lei diventata mamma da pochi mesi, ha deciso di presentare loro il suo piccolo Pablo.

Le due mamme e il loro due bambini hanno trascorso alcuni minuti a pochi centimetri di distanza, separate solo dal vetro, a fare amicizia e a “parlare” dei loro neonati.

Credit: Michael Austin – YouTube

Per Michael ed Emmelina è stato un momento davvero emozionante. Si sono commossi e non sono riusciti a trattenere le lacrime per quel momento così intimo e intenso tra due mamme. In quel momento non importava affatto che fossero di due specie diverse. Contavano solo le emozioni di mostrare il proprio bambino all’altra mamma.

Il tutto è stato ripreso in un video che, come è intuibile, ha fatto in breve tempo il giro di tutto il mondo.

È davvero difficile non emozionarsi davanti ad una scena così dolce.

Se la storia di Kiki, Emmelina, Canyon e Pablo vi è piaciuta, condividetela con i vostri amici.