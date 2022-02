Una vicenda che sembra essere surreale è avvenuta pochi giorni fa a Paxton, in Florida. Un cane curioso è caduto in un pozzo profondo circa 10 metri e per tirarlo fuori, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e anche dei ragazzi di un’associazione locale.

CREDIT: YOUTUBE

Per fortuna l’episodio ha avuto il lieto fine che tutti speravano. Il cucciolo ha potuto riabbracciare la sua famiglia umana, che era molto preoccupata.

Il tutto è iniziato un po’ di tempo fa. I primi a ricevere la chiamata da parte di alcune persone del posto, sono stati proprio i Vigili del fuoco. Una donna che vive in quel quartiere, ha sentito il pianto disperato del cagnolino.

In un primo momento non riusciva a capire da dove provenisse. Tuttavia, dopo aver cercato per qualche minuto con i suoi familiari, ha capito che era caduto nel pozzo e non riusciva ad uscire da solo.

CREDIT: YOUTUBE

Conosceva i suoi amici umani e li ha presto avvisati di ciò che stava accadendo. Le uniche persone che però potevano fare qualcosa per aiutarlo, erano i pompieri. Loro, ovviamente, non avevano le attrezzature necessarie.

Questi eroi in divisa non si sono mai tirati indietro ed infatti, anche in quest’occasione, sono presto intervenuti per il cucciolo in pericolo.

Il salvataggio del cane caduto in un pozzo

CREDIT: YOUTUBE

I vigili sono riuscita a mettere una scala e a fissarla in una linea di sicurezza. Uno degli agenti ha deciso di scendere e quando il cucciolo lo ha visto arrivare, si è mostrato felice.

Per fortuna è riuscito a prenderlo in braccio in pochi istanti e a portarlo in salvo. I veterinari presenti lo hanno sottoposto ad una visita, ma il cagnolino sembrava essere in buone condizioni di salute. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Questa vicenda è diventata in fretta virale sul web. I suoi amici umani ed anche i loro vicini di casa hanno passato minuti di ansia e disperazione, ma quando hanno visto il cane uscire sano e salvo, sono scoppiati a piangere per l’emozione. Anche il cane ha pianto tra le braccia dell’agente che lo ha salvato.