La storia di Kylo è davvero straziante. Tuttavia, grazie ai volontari, ha trovato il lieto fine che tanto desiderava. Ora che ha una famiglia, ogni giorno fa il possibile per ringraziarli per ciò che fanno per lui e per come lo fanno sentire amato e protetto.

CREDIT: FACEBOOK

Purtroppo la gratitudine è un sentimento che molto spesso viene dimenticato o anche sopravvalutato.

La triste vicenda di Kylo, è iniziata più di un anno fa. Aveva solamente 10 mesi, quando quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia, ha deciso di abbandonarlo.

Lo hanno portato nel rifugio della loro città, dicendo ai volontari che non volevano più occuparsi di lui. Si sono giustificati affermando che erano molto impegnati con il lavoro e che per loro, tenerlo era un impegno troppo grande.

CREDIT: FACEBOOK

Il piccolo Kylo ha sofferto molto questa drastica ed improvvisa separazione. Infatti i primi giorni in quel posto nuovo, è rimasto sempre seduto in un angolo. Non voleva far conoscere a nessuno la sua personalità.

I ragazzi hanno provato a cercare la casa perfetta per lui sin da subito. Hanno pubblicato diversi annunci sul web, ma mai nessuno si è fatto avanti per conoscerlo.

Il bellissimo lieto fine di Kylo

Esattamente un anno dopo il suo triste abbandono, una ragazza si è presentata al rifugio insieme al suo fidanzato. Volevano adottare un cane, ma quando hanno incrociato lo sguardo di questo cucciolo, hanno deciso di adottarlo per sempre.

Kylo era felice, forse perché aveva capito che quelle persone volevano solo donargli ciò che meritava. La prima notte nella nuova casa, si è seduto per tutto il tempo vicino al letto della sua amica umana e non l’ha lasciata sola.

CREDIT: FACEBOOK

Ora sono passati pochi mesi dalla sua bellissima adozione e ancora oggi, fa il possibile per mostrare la sua gratitudine nei loro confronti. Ogni volta che la ragazza torna a casa da lavoro, le salta tra le braccia. Inoltre, mentre sono in macchina insieme, lui vuole sempre avere la testa sulle sue gambe.