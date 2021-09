Una vicenda straziante è stata resa pubblica sui social solo pochi giorni fa. La protagonista è una dolce pit bull, chiamata Arugula che è stata trovata abbandonata e in condizioni disperate. Era talmente debole che non riusciva nemmeno a sollevare la testa.

Un episodio terribile che ha portato di nuovo all’attenzione di tutti. Nessuno di noi riesce a credere che possano esistere persone così malvagie.

Tutto è iniziato in una giornata come le altre per i ragazzi di One Tail At a Time. Erano nel loro rifugio ed erano impegnati nelle solite faccende.

Ad un certo punto però, hanno ricevuto una chiamata da parte di una donna che vive nella città, che li informava di aver trovato una cagnolina abbandonata, che stava per perdere la vita. Era troppo debole e fragile per riuscire a sopravvivere.

I ragazzi nel sentire quelle parole, sono presto intervenuti. Il loro unico scopo era capire cosa stava accadendo. Tuttavia, quando sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti ad una scena straziante.

Le condizioni disperate della piccola Arugula

La cucciola era stesa sull’asfalto freddo, con una vecchia coperta addosso. Era talmente magra, che le sue ossa erano visibili ad occhio nudo. Inoltre, non riusciva né ad alzare la testa, né a tenersi in piedi da sola.

I volontari ovviamente non potevano lasciarla in quello stato. Volevano provare a fare qualcosa per aiutarla. Per questo l’hanno portata subito nel loro rifugio, con la speranza che il medico avrebbe fatto qualcosa per salvarla.

Arugula ha iniziato a fare i primi miglioramenti in poche settimane. Ha riconquistato la forza di cui aveva bisogno, per riuscire a fare qualche passo da sola.

La trasformazione totale è avvenuta pochi mesi dopo il suo salvataggio, nell’abitazione della sua famiglia affidataria. Quelle persone hanno fatto il possibile per donarle l’amore e le cure di cui aveva bisogno. Ora per fortuna, anche lei è tornata a stare bene!

