Mickey è un cane di 10 anni che non riesce a trovare una famiglia, così i volontari hanno deciso di dargli voce attraverso i social network. Hanno cercato di sensibilizzare le persone verso l’adozione dei cani anziani.

I rifugi di tutto il mondo ospitano numerosi cani anziani, condannati a morire nei loro box. Questo perché gli adottanti, quando si recano in queste strutture, preferiscono adottare un cucciolo. Un animale giovane che possa rimanere a lungo nelle loro vite.

I cani anziani non hanno molti anni da vivere e nessuno sguardo è mai rivolto a loro. Vedono i cuccioli più giovani lasciare scodinzolanti i loro box con nuove persone, pronti per una vita migliore. E il loro destino invece qual è?

Mickey è stato abbandonato dalla sua famiglia e da quel momento ha vissuto nelle strutture di un’associazione animalista di Malaga. L’anziano cane non ce la fa più e quella non è la vita adatta a lui.

Così, i volontari hanno deciso di fare un ultimo tentativo. Pubblicare sui social network una lettera scritta dallo stesso cagnolone, con lo scopo di arrivare al cuore di qualche amorevole persone. Di seguito il testo:

Ciao a tutti! Mi hanno detto che devo presentarmi e la verità è che sono un po’ nervoso. Mi chiamo Mickey, come quello dei cartoni. Ho 10 anni e ho sempre vissuto con una ‘famiglia’. Dico ‘famiglia’ perché qui mi hanno spiegato che la tua famiglia non ti abbandona mai e invece mi hanno abbandonato al mio destino.

Sono piccolo, ho il pelo lungo color cannella come potete vedere nelle foto, anche se abbastanza spettinato. Anche se qui si prendono cura di me, sto passando un brutto periodo perché non sono abituato a stare in un canile ad ascoltare così tanti latrati tutto il giorno, né a stare con estranei. Quello che mi piaceva era stare tranquillo nel mio lettino.