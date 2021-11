Quando deve salire sul letto, i genitori di Madi non possono sollevarla con le mani, ma devono seguire un procedimento ben preciso

Oggi vi raccontiamo la storia di Madi, una cucciola dolcissima che però, a volte, è in grado di far davvero uscire di testa i suoi genitori umani. Nel video che vi mostriamo oggi potete vedere come lei si lasci trasportare solo nel modo a lei più congeniale, ossia con un morbido cuscino che lei utilizza come ascensore.

Tutti i nostri cagnolini hanno dei caratteri particolari. La piccola Madi, però, forse è leggermente esagerata. Lei ama i suoi genitori umani, m,a a volte si comporta in maniera strana.

È molto piccola di statura, ma ha una personalità abbastanza “imponente”, per così dire. Sua madre, una ragazza di nome Serena Hodson, ha detto:

È molto esigente e le piacciono solo poche persone nella sua vita. Non si accontenta mai e tutti quelli che la conoscono sanno che lei riesce sempre ad ottenere ciò che vuole e nel modo in cui lo vuole. Nonostante tutto, è l’anima delle nostre giornate e noi la amiamo moltissimo.

Un secondo è carina e vuole tutti gli abbracci del mondo, e il secondo dopo non vuole assolutamente avere niente a che fare con te. È piuttosto sfacciata e avrà un atteggiamento strano se qualcosa non va come vuole!

Per raccontare tutte le sue gag giornaliere, Serena e il suo ragazzo hanno aperto dei profili Instagram e TikTok che portano proprio il nome della cagnolina. Gli account vengono seguiti da migliaia di persone che si divertono solo nel guardare quello che combina.

Madi e il suo ascensore personalizzato

Qualche tempo fa un video è diventato particolarmente virale. Nella clip si vede la cucciola che vuole salire sul letto, ma che non ci riesce, data la sua piccola statura.

Ovviamente, come ha spiegato serena, nessuno può prenderla in braccio. Ma lei ha trovato il suo modo per essere sollevata. Un “ascensore” molto particolare.

Serena deve per forza mettere un cuscino a terra. Dopodiché Madi ci sale in cima e la sua mamma deve sollevare tutto il cuscino con lei sopra per portarla sul letto o sul divano.

Il video ha ricevuto migliaia di reazioni e centinaia di commenti della gente divertita da questo capriccio della cagnolina. Se vi è piaciuto condividetelo con i vostri amici.