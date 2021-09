Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una storia bellissima, che merita davvero di essere conosciuta. Il protagonista è un gatto chiamato Sunny, che per mesi ha nascosto ai suoi amici umani il legame che aveva con la bambina. La donna lo ha scoperto una notte, per caso.

CREDIT: FACEBOOK

Tutto è iniziato quando Shannon Richardson ed il marito hanno deciso di adottare il piccolo felino da un rifugio locale. Aveva 5 anni e non aveva mai avuto una famiglia.

Proprio per questo Sunny amava vivere in quell’abitazione, circondato da persone dolci ed amorevoli nei suoi confronti. La situazione però è cambiata quando la sua amica umana ha messo al mondo la sua bambina, Hazel.

Il gatto i primi tempi non si avvicinava alla piccola. Aveva il terrore ed infatti i suoi amici umani erano molto preoccupati. In realtà loro credevano che tra loro due non ci sarebbe mai potuto essere un bel rapporto.

CREDIT: FACEBOOK

Tuttavia, una notte pochi mesi dopo la nascita della neonata, i suoi genitori hanno fatto una scoperta incredibile. Qualcosa che ha stupito entrambi.

Il legame nato tra Sunny e la piccola Hazel

Shannon quella sera non ha visto il gatto andare a rannicchiarsi nel suo letto. Era strano, poiché Sunny lo faceva sempre. Però era talmente stanca che non voleva andare a cercarlo per la casa.

Ad un certo punto, quando si è svegliata all’alba per controllare la sua bambina, la donna ha fatto l’incredibile scoperta tramite il baby monitor. Il gattino era rimasto vicino alla neonata per tutto il tempo ed era felice di tenerla sotto controllo.

Sia Shannon che il marito sono rimasti a bocca aperta. Non avrebbero mai immaginato una cosa del genere, ma erano comunque al settimo cielo.

CREDIT: FACEBOOK

Sunny dal momento in cui è stato scoperto non si è più nascosto ed è felice di mostrare a tutti l’amore che prova per la piccola Hazel. La segue ovunque nella casa e fa di tutto per proteggerla dai pericoli. La famiglia è soddisfatta di questo bellissimo legame che è nato tra i due.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: