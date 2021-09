Se non fosse stato per la protezione fornita da quella dolce cagnolina randagia, i 5 gattini appena nati sarebbero sicuramente morti

La storia di questa cagnolina randagia vi scalderà il cuore, quindi tenetevi pronti ad una dei racconti più dolci di sempre. La natura a volte riesce davvero a sorprenderci e immagini come queste, ci dimostrano che gli animali hanno molto da insegnarci.

Credit: The Dodo

Tutto è iniziato quando una donna, che stava guidando di notte, da sola, lungo una fredda strada in Ontario, in Canada, ha notato qualcosa che l’ha spinta a fermarsi. Un povero cane randagio se ne stava rannicchiato su se stesso sul ciglio della strada innevato e non riusciva a smettere di tremare.

Guidata dal suo grande cuore e dall’amore incondizionato per tutti gli animali, la signora ha deciso di avvicinarsi ed è stato allora che si è resa conto che l’animale stava proteggendo qualcosa.

Era una femmina e stava cercando riscaldare cinque gattini di pochi giorni di vita, rimasti orfani. Aveva capito che avevano perso la loro mamma e che, se non avesse fatto qualcosa, sarebbero morti di freddo.

Con le lacrime agli occhi per via della scena commovente, la donna ha capito che non poteva lasciarli lì. La cucciola aveva messo al primo posto la vita di quei micetti e il destino l’aveva messa sul suo cammino.

Così, è riuscita a farli salire tutti in auto e li ha condotti al rifugio del posto. Anche durante il viaggio, la cagnolina randagia ha continuato a proteggere i gattini.

Quando i volontari hanno visto la scena, sono rimasti stupiti. Quella randagia gli aveva salvato la vita, senza il suo calore non sarebbero sopravvissuti nemmeno due ore.

Era una notte freddissima e quei gattini non sarebbero mai sopravvissuti

La nuova vita della cagnolina randagia e dei cinque gattini

Credit: The Dodo

I cinque gattini stati sottoposti per diversi giorni a tutte le cure di cui avevano bisogno, come la disinfestazione da pulci e vermi. Per tutto il tempo sono rimasti vicini e hanno potuto contare sull’amore della loro nuova mamma adottiva.

Credit: The Dodo

Sono ancora in cerca di una casa, ma finalmente sono diventati abbastanza grandi per essere inseriti nella lista per le adozioni.

Abbiamo voluto raccontarvi la storia di questa cagnolina randagia, perché ancora una volta, abbiamo avuto la dimostrazione di quanto sia importante non rimanere indifferenti. Provate a domandarvi cosa sarebbe accaduto se quella donna non si fosse fermata. Ha soltanto portato gli animali bisognosi al rifugio, salvando così ben sei vite.