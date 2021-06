Possiamo pensare ciò che vogliamo, ma se il destino ha altri piani per noi, non possiamo proprio farci nulla! La protagonista della bellissima storia che vi raccontiamo oggi è una donna di nome Lauren Maners.

Da sempre Lauren ha lavorato con gli animali bisognosi e non ha mai nascosto il suo grande amore. Quando ha scoperto di essere rimasta incinta, ha deciso di godersi la nuova esperienza e di prendersi una pausa dalle adozioni e dal suo lavoro da volontaria.

Un giorno però, mentre stava tornando a casa con suo marito, si è imbattuta in una situazione che di certo non poteva ignorare. Sul ciglio della strada c’era una povera gatta ferita.

Ho subito fatto accostare mio marito e sono scesa per controllare le sue condizioni. In quel momento mi sono resa conto che non solo era ferita, ma era anche incinta. Ho sentito una sorta di connessione, eravamo entrambe molto incinte! Sono riuscita ad attirarla con del cibo avanzato che avevamo in macchina e poi l’ho avvolta nella mia giacca. La tappa successiva è stata dal veterinario.