La storia di Dot e Specks, i due gattini trovati abbandonati in gravi condizioni

Specks e Dot sono due dolci gattini, che purtroppo non hanno vissuto un’esperienza semplice. I loro amici umani hanno deciso di abbandonarli, ma il piccolo Specks è rimasto sempre al fianco del fratellino, che era cieco e malato. Non lo ha mai lasciato solo ed è riuscito a sopravvivere solo grazie a lui.

CREDIT: FACEBOOK

Una storia commovente che è diventata presto virale sul web. Tante persone sono rimaste a bocca aperta dalla dolcezza di entrambi.

Il tutto è iniziato quando i volontari di Blue Cross Animal Hospital li hanno trovati soli e tristi per strada. Il piccolo Specks era vicino al suo fratellino e non voleva proprio lasciarlo solo.

I ragazzi li hanno portati subito nel rifugio, ma solo dopo la visita medica, è emersa tutta la terribile verità. Dot purtroppo era magro, malato ed anche cieco. Per il medico è riuscito a sopravvivere solo grazie alle cure del suo fratellino a quattro zampe.

CREDIT: FACEBOOK

Nessuno sa il motivo per cui siano stati abbandonati, ma la cosa certa è che l’amore che provano l’uno per l’altro ha stupito tutti. Entrambi meritano un bellissimo lieto fine.

La strada per la guarigione di Dot e Specks

I ragazzi si sono presi cura dei gattini per tutto il tempo. Il veterinario li ha sottoposti tutti e due a tutte le cure e ai trattamenti di cui avevano bisogno.

Inoltre, hanno anche voluto raccontare la vicenda sul web, ma non credevano che sarebbe diventata virale nel giro di poco tempo. Infatti hanno ricevuto tantissime richieste per le loro adozioni.

Dot e Specks al momento non sono ancora pronti per lasciare il rifugio, però i volontari sperano di trovare delle persone disposte ad adottarli entrambi. Visto ciò che hanno vissuto e il loro legame, non possono essere separati.

CREDIT: FACEBOOK

Episodi simili sono molto più comuni di quello che si crede.