La meravigliosa trasformazione della cagnolina obesa e aggressiva, salvata ad un passo dalla soppressione: il video

Obesa e aggressiva, per la cagnolina Mishka si avvicinava il momento di sopprimerla

Le condizioni di questa femmina di Husky siberiano di nome Mishka, all’inizio di questa storia, erano davvero critiche. Era rinchiusa in un rifugio in California e nessuno si voltava nemmeno a guardarla. Era incredibilmente in sovrappeso, il che allontanava chiunque entrava nella struttura con l’intenzione di adottare un cane.

Credit: The Dodo – YouTube

Forse anche per il fatto che le persone non la degnavano neanche di uno sguardo, lei aveva assunto un carattere molto aggressivo con chiunque le rivolgesse una parola o un gesto.

L’obesità, il carattere difficile e l’età che inevitabilmente avanzava, la avvicinavano sempre più al momento in cui qualcuno avrebbe preso la decisione di sopprimerla.

Credit: The Dodo – YouTube

Ma leggendo la sua storia sul sito internet del rifugio, una splendida donna di nome Naleah ha deciso di andare a conoscere Mishka. L’intenzione era quella di capire meglio la sua situazione.

Entrata nel rifugio, la donna ha chiamato la cagnolina ed ha stabilito con lei un contatto visivo ed un’intesa immediati. In quel preciso momento, Naleah ha capito che l’avrebbe portata a casa e che avrebbe provato a cambiarle la vita.

La rinascita di Mishka

Per i primi giorni, Mishka continuava ad essere un po’ restia verso quelle persone nuove. Ci ha messo un po’ per aprirsi, ma anche grazie agli altri cagnolini adottivi presenti in casa, piano piano si è convinta a fare un tentativo.

Con molta pazienza ed impegno, Naleah ha stabilito per la cagnolina una dieta sana e la spronava ogni giorno a fare delle lunghe passeggiate.

L’attività fisica, l’aria fresca e le passeggiate in spiaggia insieme ai suoi nuovi fratelli pelosi sono state le migliori medicine per il corpo e per l’anima di quella cagnolina che all’inizio sembrava ormai spacciata.

Credit: The Dodo – YouTube

Guardando il video che racconta la sua storia e la sua incredibile trasformazione, si fa fatica addirittura a riconoscere la bellissima e bravissima cagnolina che è diventata.

Questo vero e proprio miracolo, è stato possibile solo ed esclusivamente grazie al coraggio e alla dedizione di una splendida donna. Una donna che ha accettato una sfida difficile, ma che ora può godersi una nuova amica a quattro zampe capace di donarle felicità ogni giorno.