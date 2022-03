La terribile vicenda di Ludwig, il San Bernardo che viveva come randagio e che è caduto da un cavalcavia

Una storia che ha sorpreso migliaia di persone è quella che abbiamo deciso di raccontarvi oggi. Il protagonista è un dolcissimo San Bernardo, chiamato Ludwig che è caduto da un cavalcavia. Nonostante tutto, non ha riportato conseguenze gravi.

CREDIT: FACEBOOK

Ora si sta riprendendo e a breve i ragazzi faranno gli annunci per la sua adozione. Sperano di trovare il suo lieto fine in fretta.

Ludwig in realtà era costretto a vivere da randagio. Secondo il racconto di alcune persone del quartiere, era arrivato pochi mesi prima poiché quelli che dovevano essere i suoi amici umani, hanno scelto di abbandonarlo.

Tuttavia, quella gente per tanto tempo ha cercato di prendersi cura di lui come poteva. Gli donavano del cibo e facevano di tutto per farlo sentire benvoluto. Un giorno però, è avvenuto l’impensabile.

CREDIT: FACEBOOK

Un uomo che era in una stazione di servizio, ha notato il cane camminava su un cavalcavia. Ad un certo punto ha sentito uno strano furgone passare dietro di lui e si è subito spaventato.

Di conseguenza in un momento di confusione, si è gettato ed è caduto da un’altezza di circa 7 metri. Le persone si sono presto spaventate e sono andate da lui per verificare le sue condizioni di salute.

La guarigione del piccolo Ludwig

Il dolce cane è stato accompagnato d’urgenza in una clinica veterinaria e il medico, dopo le lastre, ha scoperto che si era rotto il femore ed anche tre ossa metacarpiali. Per questo aveva bisogno di un delicato intervento.

Ludwig ora sta affrontando un lungo percorso di riabilitazione, ma è ospitato da una famiglia affidataria. I ragazzi dicono che al momento non sono alla ricerca della sua casa per sempre.

CREDIT: FACEBOOK

La cosa bella è che in tanti si stanno interessando al piccolo ed ha ricevuto tantissime richieste di adozione. Speriamo che anche per questo dolcissimo cane arrivi il lieto fine che tutti sperano.