Bryce Hill è un bambino di soli 6 anni, che nonostante la sua lotta contro un tumore, ha deciso di portare avanti la sua missione: vuole aiutare tutti gli animali in difficoltà. La sua storia è diventata presto virale sul web ed infatti, ora è diventato famoso. Molte persone si sono congratulate con lui per la sua gentilezza e per il suo amore per i cuccioli.

CREDIT: FACEBOOK

Il medico durante un controllo di routine, ha scoperto che il piccolo aveva qualcosa di strano. Lo ha sottoposto ad altre analisi e esami specifici ed è proprio a quel punto che è arrivata la triste notizia per la famiglia.

Purtroppo Bryce era affetto da un tumore molto raro alla testa. Nessuno sapeva se sarebbe riuscito a vincere la sua lunga battaglia, ma i dottori hanno deciso di sottoporlo tempestivamente ad un delicato intervento.

Il bambino nonostante la terribile diagnosi, ha deciso di portare avanti la sua missione. Nei giorni in cui non deve andare in ospedale per tutte le terapie, va al rifugio Illinois Valley Animal Rescue, per aiutare i ragazzi a trovare delle famiglie per tutti gli animali bisognosi.

CREDIT: FACEBOOK

Inoltre, per il suo compleanno ha chiesto a tutti i suoi parenti e a tutti i suoi amici, di non comprare dei regali per lui, ma di acquistare il necessario per tutti i cuccioli.

È stato proprio lui a portare il cibo e gli oggetti al rifugio. I volontari sono rimasti davvero stupiti dal suo gesto.

La missione del piccolo Bryce Hill

CREDIT: FACEBOOK

I genitori di Bryce sono emozionati dall’amore che prova nei confronti degli animali. Infatti ogni volta che va nel rifugio, ama passare del tempo con loro. Il suo scopo è proprio quelli di farli stare bene e di donargli il lieto fine che meritano.

I dottori grazie all’intervento sono riusciti a rimuovere il 75% del suo tumore. Ora per riuscire ad eliminare l’altra parte, lo stanno sottoponendo ad alcuni cicli di chemioterapie.

CREDIT: NEWS TRIBUNE LA SALLE , IL

Sul web in molti si sono commossi nel leggere la sua storia e quello che riesce a fare per tutti gli animali. Infatti ha ricevuto tanti messaggi da parte di persone tutto il mondo. Bryce è un bambino che dovrebbe essere da esempio per tutti.