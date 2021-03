Una ragazza di soli 26 anni, chiamata Adri Rachelle ha deciso di dedicare tutta la sua vita agli animali bisognosi. Nella sua abitazione ha aperto un rifugio e vedere ciò che riesce a fare ogni giorno, è qualcosa di speciale. Tante persone la seguono sui social, solo per donarle tutto il sostegno di cui ha bisogno.

Purtroppo negli ultimi anni, sono state pubblicate tante vicende di abbandoni e crudeltà, nei confronti degli amici a quattro zampe. Fortunatamente, ci sono ancora persone con un cuore enorme, che fanno il possibile per renderli felici.

Questo appunto è il caso di Adri. La ragazza, sin da quando era una bambina molto piccola, ha sempre avuto un amore profondo per gli animali. Infatti in casa ha sempre avuto dei cani o dei gatti.

Con il passare degli anni, questo aspetto della sua personalità non è mai cambiato. Per questo, ogni volta che trovava un cucciolo solo ed in difficoltà, faceva il possibile per aiutarlo e e per trovare la casa adatta a lui.

Tuttavia, nonostante si impegnasse molto, non si sentava affatto soddisfatta della sua vita. Così, un giorno ha deciso di cambiarla per sempre. Ha deciso di lasciare il suo lavoro e di dedicare tutto il suo amore agli animali in difficoltà.

Adri ha creato un rifugio nella sua abitazione, ma non ospita solo gatti o cani. Ha deciso di aiutare anche cavalli, furetti, mucche e maiali. Il suo unico scopo, è quello di donare loro tutto ciò di cui hanno bisogno per tornare in salute.

L’amore di Adri Rachelle per questi dolci animali

La ragazza si è impegnata nella sua nuova attività e oggi non potrebbe essere più soddisfatta. Si occupa di tutti i suoi amici a quattro zampe completamente da sola e non può permettersi una vacanza o un giorno di riposo.

Nonostante tutto, Adri è felice della sua vita. Si sente ripagata dall’amore e dall’affetto dei suoi amati animali. Ecco il video della sua bellissima storia di seguito:

Adri ovviamente è molto seguita sui social ed ogni giorno sul suo profilo Instagram pubblica dei nuovi aggiornamenti. Inoltre, tante persone che sono rimaste stupite dal suo amore per gli animali, hanno deciso di sostenere il suo progetto con delle raccolte fondi.