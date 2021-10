La sua padroncina si è preoccupata quando non lo ha visto più in giro: la verità era che Mixie non si era mai mosso e stava dormendo sereno

Oggi vogliamo raccontarvi la simpaticissima storia della cagnolina Mixie. Un giorno, mentre la sua proprietaria Melissa Lundstrom stava camminando in giro per la casa, ha notato uno ei suoi cani che riposava sul suo comodo tappeto, ma si è presto resa conto che l’altro cucciolo era scomparso nel nulla.

Credit: melissa.lundstrom – TikTok

L’incubo di tutti i proprietari di amici a quattro zampe è quello di perdere di vista i propri cagnolini e di non sapere minimamente dove si siano cacciati. A volte le paure possono essere fondate, altre, invece, sono solo delle strambe e simpatiche coincidenze. E questo è proprio il caso di una donna di nome Melissa, che di punto in bianco, mentre era a casa, non ha più trovato il suo amico peloso.

Ha iniziato a controllare tutte le stanze dell’abitazione e a chiamare a gran voce Mixie. Non ricevendo nessuna risposta, la donna ha iniziato a preoccuparsi.

Ho perlustrato tutta la casa da cima a fondo e mi sono davvero iniziata a preoccupare, perché non riuscivo a trovare Mixie e non capivo dove potesse essere finito. L’ho cercato per più di un’ora, sia dentro che fuori in giardino. Poi sono tornata dentro dall’altro cane che stava riposando sul tappeto, sperando che lui potesse in qualche modo aiutarmi e portarmi dal mio cane smarrito.

Il ritrovamento di Mixie

Credit: melissa.lundstrom – TikTok

La brillante idea di Melissa Lundstrom ha fortunatamente portato ai risultati sperati.

Il mio cagnolino mi fissava come se volesse chiedermi cosa stessi cercando così disperatamente, visto che Mixie era proprio lì accanto a lui e stava decisamente bene. In quel momento ho sgranato gli occhi e mi sono resa conto che il cucciolo stava dormendo sul tappeto nero. Avendo il pelo dello stesso colore, si era perfettamente mimetizzato. Mi sono sentita stupida e poi sono scoppiata a ridere.

Credit: melissa.lundstrom – TikTok

Melissa ha deciso di riprendere tutta la scena in un video molto esilarante, che poi ha anche pubblicato su TikTok. In pochissimo tempo, la clip è stata vista e condivisa da migliaia di utenti provenienti da ogni parte del mondo, diventando così virale. Se vi è piaciuta la storia e il video della “misteriosa” scomparsa di Mixie, condividete pure con i vostri amici, così da regalare loro un sorriso.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: