Una triste vicenda è avvenuta nelle scorse settimane. Un cane chiamato Cricket è scomparso nel nulla, ma il giorno dopo la sua amica umana è riuscita a ritrovarlo. Sono state ore di angoscia e preoccupazione, ma alla fine il tutto si è concluso nel migliore dei modi. Tutti sono rimasti stupiti.

Amanda Harlan Mendenhall ha adottato il cucciolo quando aveva pochi mesi di vita. Hanno instaurato un rapporto speciale sin da subito.

La donna e il cane erano diventati inseparabili e passavano la maggior parte del tempo insieme. Tutta la famiglia era orgogliosa e felice di Cricket, poiché con la sua personalità dolce e vivace, aiutava la sua amica umana a superare i momenti difficili.

Con il passare degli anni e con l’avanzare dell’età, le condizioni del cane sono peggiorate di gran lunga. Purtroppo è diventato sordo e cieco, ma nonostante tutto la donna, non ha mai pensato di abbandonarlo.

Faceva il possibile per farlo stare bene e sopratutto per farlo sentire amato e protetto. Non ha mai pensato di mettere fine alla sua vita, perché non sarebbe mai riuscita a stare senza di lui.

Poche settimane fa è avvenuto il dramma che ha sconvolto tutta la famiglia. La sua amica umana, lo ha lasciato nel giardino per fare i suoi bisogni, ma quando è uscita per controllare, si è resa conto che era scomparso nel nulla.

Il ritrovamento di Cricket

Si è spaventata e tempestivamente con l’aiuto di alcuni vicini, hanno provato a cercarlo in tutto il quartiere. In molti hanno girato per la zona, a piedi e con la macchina, ma del cane non c’erano tracce.

Le ricerche sono ripartite la mattina seguente e un uomo del posto, ha avvisato Amanda di aver visto il cucciolo in un campo deserto. Sono andati subito a controllare e grazie a questa segnalazione, c’è stato il lieto fine che tutti speravano.

La donna è riuscita a ritrovare il suo amato amico a quattro zampe. Cricket nonostante la notte fuori ed il grande spavento, stava bene. Per fortuna non ha riportato conseguenze critiche e tornerà presto in salute, con l’amore e le cure della sua amica umana.