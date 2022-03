La modella Juliya Khromtsova ha raccontato a Vogue Ucraina l’orribile fuga dalla guerra.

Il giorno prima dell’invasione, aveva pubblicato una foto ironica, forse non credendo che sarebbe iniziata davvero. Alle 5 del giorno successivo, la Russia ha dato via al fuoco.

Juliya Khromtsova viveva ad Irpin insieme al suo compagno, i loro tre gatti, Anton, Masha e Ivanchuck e il cane di famiglia Tyson.

Per sfuggire ai bombardamenti, si sono nascosti a casa di un amico, dove hanno trovato protezione fino al successivo 6 marzo. Quando però la situazione è peggiorata ulteriormente, la modella capito di dover lasciare il suo paese come la maggior parte dei civili.

Le cose necessarie dentro gli zaini, i trasportini con gli animali domestici e Tyson al guinzaglio. È così che ha iniziato il suo viaggio nella paura e nella disperazione.

Spesso non potevo tenere Tyson perché avevo le mani impegnate, ma lui è sempre rimasto calmo accanto a me durante le esplosioni. Siamo passati davanti ai cadaveri di una famiglia con due bambini uccisi a Romanivka.

Tyson è sempre rimasto calmo, ma i tre gatti urlavano disperati chiusi nel loro trasportino, senza l’opportunità di andare al bagno.

La modella, il suo compagno e i loro animali sono saliti e scesi da diversi mezzi ed hanno camminato a lungo, fino a raggiungere un posto sicuro.

Juliya Khromtsova ha concluso sottolineando l’importanza degli animali nella vita delle persone e che anche loro meritano di essere salvati e portati via dalla guerra.

Ha spiegato di aver sentito più persone dire quanto in questo momento i propri cani e i propri gatti siano un peso per fuggire dal paese. Ma lei non li abbandonerebbe mai, perché sa di esserne responsabile anche se si tratta di una situazione di vita o di morte.

Oggi tutta la famiglia è al sicuro e anche se il viaggio è stato stressante e duro per questi animali, possono continuare a contare sull’amore della loro mamma e del loro papà umani.