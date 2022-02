Marica Pellegrinelli passeggia per le strade di Milano con William Djoko e i suoi figli, ecco tutti i dettagli

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Marica Pellegrinelli che ha lasciato il mondo del web senza parole. Stando ad alcune immagini che circolano sul web , sembra che la modella abbia già presentato il nuovo fidanzato ai suoi figli. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Marica Pellegrinelli non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente a modella è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcune immagini che la ritraggono passeggiare per le strade di Milano in compagnia della sua nuova fiamma e i suoi figli.

Malgrado la diretta interessata non abbia ancora ufficializzato niente, la relazione tra Marica Pellegrinelli e Willian Djoko procede a gonfie vele. A confermalo sono alcuni scatti pubblicati dal settimanale “Diva e Donna”. Dalle immagini in questione possiamo comprendere che sono state già fatte le presentazioni tra il suo nuovo fidanzato e i suoi figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

In particolare Gabrio Tullio, il quale ha attualmente 6 anni, sembra avere una buona intesa con la nuova fiamma della modella. Per tanto le foto in questione ritraggono il bambino tra le braccia di quest’ultimo che lo stringe forte.

Chi è il William Djoko, il nuovo fidanzato di Marica Pellegrinelli

William Djoko è un celebre artista musicale. In precedenza esercitava la professione di ballerino di salsa ma ad oggi è un noto dj che fa impazzire tutto il mondo con le sue performance dietro la console.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marica Pellegrinelli (@maricapellegrinelli)

Il ragazzo ha 37 anni, il padre è camerunense mentre la madre è di origini olandesi-ucraine. Attualmente non siamo a conoscenza di molti dettagli circa la sua vita privata, solo del fatto che non è sposato tanto meno ha figli, a differenza della sua fidanzata la quale è convolta a nozze molto presto Eros Ramazzotti.