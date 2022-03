Le sue bellissime immagini hanno fatto il giro del mondo attraverso i social network. Jenna è una dolce mucca che ogni mattina muggisce alla finestra dell’uomo che l’ha salvata, in attesa che lui esca a coccolarla.

Aveva un destino già segnato, quelle crudeli persone volevano darla al macello perché nata sterile e incapace di produrre latte.

La sua storia ha però attirato l’attenzione delle associazioni e la povera mucca è stata accolta da Ryan Phillips e Mallory Sherman, che gestiscono il Life With Pigs Farm Animal Sanctuary a Williamsburg, in Virginia.

Tra lei e Rayan si è sin da subito instaurato un legame speciale. La mucca sa bene che quell’uomo amorevole l’ha salvata dalla morte e ogni giorno gli mostra la sua immensa gratitudine.

Nel video diventato virale sul web, si può vedere Jenna aspettare pazientemente alla finestra che Ryan esca per salutarla e darle il suo buongiorno.

Jenna ama davvero suo padre. Quando non lo vede, va alla sua finestra e lo chiama impaziente.

Questo il commento della moglie dell’uomo. Mentre quest’ultimo ha dichiarato:

Jenna mi tratta come il suo migliore amico e quando era piccola mi vedeva come suo padre, perché l’ho salvata, coccolata e nutrita. Ormai è la mia famiglia, ne farà sempre parte ed è la migliore aggiunta che qualsiasi umano dovrebbe avere nella propria vita.

Il video della mucca Jenna

Nel video di seguito, si può vedere la mucca da cucciola, mentre riempie di baci il suo papà e dopo, una volta cresciuta, che continua a ringraziare la famiglia per la seconda possibilità di vita che le hanno regalato:

Le immagini hanno scaldato il cuore di migliaia di persone in tutto il mondo. Chi osa ancora dire che gli animali non ricordano chi fa loro del bene e che non sono in grado di dare amore?