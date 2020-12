La nota attrice è stata accusata di aver rubato un cane: la risposta sui social

Quella degli haters è una di quelle categorie che non dormono mai, nemmeno di notte. A conoscerli è toccato anche a Jenelle Evans, la star dello show televisivo Teen Mom 2. Tutto è iniziato quando l’attrice ha pubblicato un video sui suoi profili social, nel quale raccontava ai suoi follower di aver trovato una pitbull incinta in gravi condizioni e di averla salvata portandola a casa.

Credit: Jenelle Evans – Facebook

Quello che ha confuso tutti i suoi fan, è stato il fatto che la donna non ha specificato bene da dove provenisse quella povera cagnolina. Non si capiva se l’avesse portata via da una casa e da persone che la trattavano male, oppure se la cagnetta fosse entrata da sola nella sua proprietà.

Nel video pubblicato dalla Evans si vede la cagnolina mentre allatta i suoi cuccioli appena nati. La stessa attrice ha raccontato con orgoglio che quei dolci cagnolini erano nati sotto le sue cure e che lei ora era la sua nuova mamma.

Le notizie vaghe dell’attrice e ciò che invece raccontavano i notiziari, non hanno fatto altro che confondere ancora di più il pubblico. Se poi ci mettiamo il fatto che la famiglia di Evans non ha un buon trascorso con i cani, ecco qui che la situazione si complica ancora di più.

https://www.youtube.com/watch?v=B3QkHSmV0eI Credit video: Grace Report – YouTube

A molti non è mai andato giù che in passato il marito di Jenelle avesse ucciso il cane di famiglia, dopo che lo stesso animale aveva attaccato e morso il loro bambino. Così ha iniziato a diffondersi la notizia che Jenelle Evans avesse rubato quella cagnolina e che c’era il pericolo che potesse fare la stessa fine dell’altro cane.

La risposta di Jenelle Evans

I commenti negativi continuavano ad aumentare. Addirittura, una signora ha scritto che conosceva bene la famiglia di quella pitbull e pretendeva di sapere il perché l’attrice non gliel’avesse riportata.

Stufa di tutte queste polemiche, la Evans ha deciso di pubblicare un aggiornamento, con l’intento di mettere a tacere tutti gli haters:

Si, abbiamo trovato il proprietario del cane ed ora è con lui. Non condividerò più tutti i dettagli della mia vita privata.

Polemiche finite? Neanche per sogno. Anzi, le parole dell’attrice hanno spinto molti a chiedersi come mai avesse deciso di riportarla in quella terribile casa con quella famiglia cattiva dalla quale l’aveva salvata?

È sempre un bene intervenire in soccorso di animali che sono in difficoltà. Ciò che sarebbe sempre opportuno, è rivolgersi alle autorità e alle associazioni che sanno gestire situazioni come questa nel miglior modo possibile.