I due bellissimi cuccioli che vedete nelle foto si chiamano Enzo e Shira. Il primo è un cucciolo di pastore tedesco, mentre la seconda è un’adorabile femmina di husky di 3 anni.

I due animali sono molto fortunati, poiché hanno una mamma amorevole che ha ben pensato di costruire una lussuosa cuccia esclusivamente per loro. Più che una cuccia possiamo definirlo un incantevole bungalow.

Tutto è iniziato quando un giorno la loro mamma umana ha portato a casa il pastore tedesco Enzo, che aveva urgentemente bisogno di un posto dove stare.

Inizialmente era preoccupata dalla reazione di Shira. Non sempre un cane, protettivo nei confronti della sua casa e della sua famiglia, accetta un altro cane. Ma per Enzo e Shira non è stato affatto così. La femmina di husky ha accolto felice il suo nuovo fratellino e da quel momento sono diventati inseparabili.

C’era solo un problema, la cuccia era troppo piccola per entrambi!

Una nuova cuccia per Enzo e Shira

In precedenza, la proprietaria aveva già costruito un accogliente cuccia per la sua Shira e lei amava rilassarsi al suo interno, poiché poteva godersi l’aria aperta e poteva osservare il paesaggio. Ma adesso che Enzo faceva parte della famiglia, qualcosa doveva cambiare.

Ero preoccupata, poiché non volevo sacrificare il comfort dei miei animali domestici. Ma non c’era spazio per entrambi in quella graziosa casetta di legno. Dopo pochi giorni di riflessione, ho avuto un piano brillante e ho trasformato la cuccia di Shira in una mini villa!

Adesso il bongalow ha più spazi per fare dei rilassanti pisolini, ha un balcone alto per prendere il sole e perfino una scatola di giochi!

Quando Shira ha visto la sua casa ristrutturata, ha iniziato a scodinzolare in modo incessante. Era molto felice di accogliere il suo nuovo fratellino in quella che era appena diventata la loro casa per sempre! Non solo, l’adorabile husky lo ha anche aiutato a salire le scale, per mostrargli il balcone. Proprio come una vera sorella maggiore.

Da quel giorno, entrambi i cani trascorrono la maggior parte del giorno nella loro mini villa!