La nuova missione del labrador Farah e del suo amico umano La nuova missione di Farah e del suo amico umano, che è nata con l'emergenza Coronavirus a causa di ciò che fanno le persone.

In molti già hanno sentito parlare di Farah, un dolce labrador, che come hobby nella vita, ha quello di pulire le spiagge da tutti i rifiuti. Con l’emergenza Coronavirus, è accaduto qualcosa di molto più grave, poiché le persone gettano a terra guanti e mascherine, potenzialmente pericolosi. La nuova missione del cucciolo è proprio quella di recuperarli e smaltirli correttamente.

Tutti conoscono lui e il suo amico umano, Fabrizio Pinna, perché le loro avventure sono diventate virali e tutti ne sono rimasti a bocca aperta.

Nei giorni scorsi, però, hanno deciso di dedicarsi a qualcosa che potrebbe essere molto pericoloso, per loro e per gli altri esseri viventi.

I due hanno deciso di andare in giro e recuperare dalla strada, in Sardegna, tutti i guanti e le mascherine che sono stati gettati a terra dalle persone.

L’uomo ha voluto mandare un messaggio e su questo argomento ha detto: “Se pensate che il vero problema sia il virus, vi sbagliate tantissimo.

Il problema principale è l’uomo. Neanche in un momento come questo riesce a cambiare, confermando nuovamente di essere l’animale più ignorante al mondo!” Infatti, il fenomeno dell’inquinamento è ormai molto più vasto di quello che si crede ed è fondamentale ora, riuscire a fare il possibile, per cercare di ridurlo.

Proprio per questo motivo, il cucciolo e Fabrizio Pinna, che già si occupavano della pulizie della spiagge, hanno deciso ora di concentrarsi sui guanti e le mascherine che non sono stati smaltiti correttamente.

Il pericolo di contrarre l’infezione da Covid, toccando uno di questi oggetti ovviamente, è molto elevato ed è per questo che i due si stanno impegnando, non solo per l’ambiente, ma anche per proteggere tutte le persone, da questo rischio.

La missione di questo cane è diventata presto virale e tutti ne sono rimasti a bocca aperta. Voi cosa ne pensate di tutto questo? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti!