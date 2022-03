La drammatica vicenda del piccolo Bear, il cane che ha vissuto in un angolo freddo per tutta la sua vita

È davvero bellissimo vedere il lavoro che i volontari fanno per gli animali che ne hanno più bisogno. Il piccolo Bear, per esempio, ha avuto tanto bisogno di aiuto e grazie all’amore e alle cure giuste, è tornato a stare bene. Ora ha trovato il suo lieto fine.

CREDIT: YOUTUBE

Storie simili sono davvero bellissime da raccontare. Questo perché ci dimostrano che nel mondo non esiste solo la cattiveria, ma ci sono ancora persone dal cuore enorme.

I ragazzi hanno saputo della drammatica situazione di questo dolce cagnolino, tramite una segnalazione. Viveva nel giardino di una casa e per tutta la vita, ha dormito sul cemento freddo.

La cosa più triste è stato sapere che il piccolo non aveva nemmeno più la forza per camminare. Quelli che dovevano essere i suoi amici umani, però non si sono mai preoccupati per lui.

CREDIT: YOUTUBE

Infatti lo hanno lasciato in quell’angolo, con la speranza che andasse via da questo mondo in pochi giorni. La fortuna del piccolo Bear è arrivata appena uno dei vicini ha segnalato le sue condizioni ai volontari.

Questi ultimi non potevano credere a quel racconto ed hanno deciso di andare presto a vedere. Quando il piccolo li ha visti arrivare, non riusciva a crederci. Era felice perché dopo anni, c’era qualcuno che si stava interessando a lui.

La strada per la guarigione del piccolo Bear

CREDIT: YOUTUBE

Quelli che dovevano essere i suoi amici umani, desideravano solo lasciarlo andare con i volontari. Infatti non si sono opposti nemmeno per un secondo. Bear era al settimo cielo, forse perché aveva capito che dopo tante sofferenze, stava per ricevere l’amore che meritava.

Il medico lo ha sottoposto ad un’accurata visita ed ha scoperto che il cucciolo non poteva camminare perché era troppo debole. Inoltre, aveva piaghe da decubito sulle anche. La situazione non era affatto semplice. Ecco il video della sua storia di seguito:

Bear nonostante tutto, ha dimostrato di avere una grande forza di volontà. Per fortuna è tornato a stare bene ed oggi ha trovato una famiglia con cui può vivere i migliori ultimi giorni della sua vita. Non ha molto tempo, ma tutti sono felici perché ha trovato delle persone amorevoli.