La nuova vita del piccolo Tuggy, il cane 'matto' che non riusciva a stare chiuso nel suo box

Non è sempre facile trovare una casa per tutti i cani che sono nel rifugio, alcuni purtroppo, non usciranno mai da quel posto. Anche il piccolo Tuggy ha avuto delle difficoltà a trovare una famiglia, a causa della sua personalità e del suo aspetto. Sembrava “pazzo”.

CREDIT: YOUTUBE

Vedere gli animali uscire da questi posto circondati da amore ed attenzioni, è bellissimo. Anche i ragazzi sono felici poiché sanno di aver fatto un ottimo lavoro.

La vicenda di questo cane molto dolce è iniziata ormai molto tempo fa. Un gruppo di volontari lo hanno trovato mentre vagava per le strade, solo e triste. Era magro ed aveva urgente bisogno di cure.

Tuggy nonostante la triste esperienza che aveva già vissuto, aveva ancora fiducia negli esseri umani. Infatti i volontari sono riusciti a prenderlo nel giro di pochi minuti, con l’aiuto del cibo.

CREDIT: YOUTUBE

Lo hanno portato nel rifugio e dopo la visita medica, hanno scoperto che purtroppo era affetto da ghiandole rosse e prolasso in entrambi gli occhi. La sua situazione era critica e complicata. Inoltre, non riusciva proprio a stare chiuso nel suo box.

I ragazzi sapevano che la sua condizione era delicata ed hanno deciso di intervenire in fretta per aiutarlo. Tenerlo chiuso in quel posto, avrebbe solo peggiorato la sua situazione.

La bellissima adozione del piccolo Tuggy ed il suo lieto fine

CREDIT: INSTAGRAM

Una donna che fa la volontaria in quel rifugio, ha chiesto ad una sua amica di andare ad incontrare questo cane. Sapeva che era perfetto per lei e per la sua famiglia.

La ragazza appena ha visto Tuggy per la prima volta, è scoppiata a ridere. Lo ha considerato matto e simpatico, poiché correva per tutto il giardino ed aveva gli occhi rossi, che lo facevano sembrare “pazzo.” Ecco il video della storia di seguito:

Il cucciolo nonostante tutto ha conquistato in fretta il suo cuore. Infatti la donna ha deciso di firmare subito i moduli per la sua adozione. I suoi cani ed anche suo marito, hanno instaurato un bel rapporto con questo cane dalla personalità vivace.