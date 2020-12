Il protagonista del simpatico video di oggi è un boxer di nome Rodney. La sua mamma umana ha voluto condividere le sue gag sui social, per regalare un sorriso ai suoi amici. Non immaginava, però, che il muso imbronciato del suo cane sarebbe diventato virale sul web.

Credit: Screen YouTube

Tutti sanno quanto i cani di razza boxer siano intelligenti e giocherelloni. E soprattutto quanto amino stare in compagnia dei loro proprietari. Una mattina, la proprietaria di Rodney è uscita per sbrigare alcune commissioni ed ha portato con se il suo amico a quattro zampe.

Mi sono fermata soltanto per pochi minuti ed ho lasciato Rodney in macchina da solo, con i finestrini aperti. Quando sono tornata, l’ho trovato seduto sul sedile di guida. Era arrabbiato con me!

Credit: @rowdyrodneyboxer – Facebook

Quando la donna è tornata alla sua macchina, ha trovato Rodney che la fissava con un’espressione abbastanza imbronciata: “Come hai potuto lasciarmi da solo?!”

Gli ho sorriso ed ho provato a rassicurarlo, ma lui era davvero irremovibile. Ha scavalcato la leva del cambio, si è messo sul sedile del passeggero ed ha continuato ad ignorarmi.

Credit: Screen YouTube

Nel video si sente la voce della sua padrona che cerca di scusarsi con il suo cucciolo e di catturare la sua attenzione. Nulla però, compresi i bacini, sono riusciti ad addolcire l’umore del cagnolino offeso. Era uscito da casa felice di fare una passeggiata con la sua mamma, ma quando ha visto che lei lo ha lasciato solo, anche se per pochi minuti, ha deciso di appendere il muso.

Il particolare carattere di Rodney

Credit video: RM Videos – YouTube

I proprietari di Rodney ormai conoscono molto bene il carattere del loro amico peloso e sanno quando non è dell’umore giusto o, come in questo caso, è arrabbiato. La sua mamma ha raccontato che questo episodio della macchina, non è stato il primo in cui il cagnolino ha usato il suo broncio per farla sentire in colpa.