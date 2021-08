Da pochi giorni sul web è stata pubblicata una clip davvero bellissima e che è diventata presto virale. La protagonista è una femmina di Akita, chiamata Kuma che dopo aver fatto il bagno, ama essere asciugata. La sua toelettatrice ha voluto far vedere a tutti la loro routine, ma non credeva che avrebbe avuto tutto questo successo.

CREDIT: YOUTUBE

Un video davvero esilarante, che nel giro di pochi giorni ha raggiunto migliaia di visualizzazioni. La famiglia umana è felice, poiché sono molto orgogliosi della loro cucciola.

Vanessa è una ragazza che ha iniziato a lavorare nel negozio in Ontario, in Canada, ormai da molto tempo. Conosce tutti i cani che vivono in quella zona, poiché i loro amici umani li portano da lei per il bagno.

Tra questi appunto c’è anche la piccola Kuma. La cucciola sin da quando era molto piccola, soffre di pelle secca. Infatti la sua toelettatrice è costretta ad usare dei prodotti particolari per lei.

CREDIT: YOUTUBE

Inoltre, ha bisogno di una pulizia più frequente rispetto agli altri cani. I suoi amici umani fanno il possibile per non farla stare male e per donarle tutte le cure di cui ha bisogno.

La clip esilarante della piccola Kuma

CREDIT: YOUTUBE

Vanessa solo pochi giorni fa ha deciso di far vedere a tutti la loro routine in un video. Tuttavia, sia lei che la famiglia non credevano che sarebbe diventato virale in così poche ore. Ha ottenuto tantissime visualizzazioni.

Kuma è felice di andare dalla ragazza. Infatti dopo esser salita sul tavolo, si siede ed aspetta. Dopo esser stata lavata, arriva la parte che ama di più: quando accende il phon.

Vanessa mette delle cuffie sulle sue orecchie ed inizia a passarlo su tutto il corpo. È proprio a questo punto che la cucciola alza il muso verso l’alto proprio per far capire che è felice di questa parte del lavaggio. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Vedere queste immagini per noi è davvero bellissimo, poiché sono l’ennesima dimostrazione che esistono ancora delle famiglie amorevoli. Queste persone nonostante i problemi che ha il cane, si prendono cura di lei e fanno di tutto per renderla felice.